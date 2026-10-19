Τροχαίο στην Πάρνηθα: Εκτροπή λεωφορείου με υπαλλήλους του καζίνο - Προσέκρουσε σε δέντρο

Snapshot Λεωφορείο με υπαλλήλους του καζίνο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο στην περιοχή των Αχαρνών.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το τροχαίο ατύχημα.

Υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος της οδού Νούση προς το τελεφερίκ.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην περιοχή των Αχαρνών λόγω του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Αχαρνών, όταν λεωφορείο που μετέφερε υπαλλήλους του Καζίνο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Λόγω εκτροπής λεωφορείου, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Πάρνηθος από το ύψος της οδού Νούση, ρεύμα προς τελεφερίκ, στην περιοχή των Αχαρνών.

Σημειώνεται ότι στο λεωφορείο μετέβαιναν υπάλληλοι του καζίνο, ενώ δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός