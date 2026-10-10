Δυστυχώς ο τραυματίας είναι πάρα πολύ άσχημα, λέει ο Γιαννάκος για το δυστύχημα στη Motor Oil

Snapshot Ένας εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατά τη διάρκεια συντήρησης στη Motor Oil και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Δύο εργαζόμενοι συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας τραυματίστηκαν σοβαρά, με έναν να έχει καταλήξει και τον άλλον να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου διασωληνώθηκαν πριν μεταφερθούν στο Θριάσιο.

Μία γυναίκα που βρέθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου δεν υπέστη σοβαρά τραύματα και αποχώρησε μετά τις πρώτες βοήθειες.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, επιβεβαίωσε τη σοβαρή κατάσταση του τραυματία και την κινητοποίηση των νοσοκομειακών υπηρεσιών. Snapshot powered by AI

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο, φέροντας βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ο εργάτης που τραυματίστηκε σοβαρά μετά το συμβάν στην Motor Oil.

Όπως ενημέρωσε η εταιρεία, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριο, δύο εργαζόμενοι συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας, τραυματίστηκαν σοβαρά, με τον έναν δυστυχώς να καταλήγει και τον άλλο να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Μιλώντας για την κατάσταση του τραυματία, ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, είπε: «Υπήρξε πολύ μεγάλη κινητικότητα στο νοσοκομείο της Κορίνθου όπου διακομίσθηκαν οι τραυματίες. Έφεραν και οι δύο σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διασωληνώθηκαν και πήγαν στο Θριάσιο. Εκεί διαπιστώθηκε η κακή κατάστασή τους» είπε αρχικά ο κ. Γιαννάκος, με τον 43χρονο να καταλήγει χθες και τον 50χρονο να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Μία γυναίκα που πήγε στο νοσοκομείο Κορίνθου περισσότερο από το σοκ, απ' αυτά που είδε, δεν είχε κάτι και πήγε σπίτι της μετά τις πρώτες βοήθειες

Δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα για τον τραυματία», κατέληξε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου ο εισαγγελέας

Εξάλλου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψη του εργολάβου μετά τον θάνατο του 43χρονου εργαζομένου.

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