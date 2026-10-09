Ατύχημα στη Motor Oil: Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών, δύο διακομίζονται στο Θριάσιο

Snapshot Δύο εργαζόμενοι ηλικίας 43 και 50 ετών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό τραυματισμό σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους.

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 11:00 το πρωί της Παρασκευής κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριο της εταιρείας.

Πέντε συνολικά εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου, με τους δύο να διασωληνώνονται και να αναμένονται για διακομιδή στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Η Motor Oil ενεργοποίησε άμεσα τα πρωτόκολλα ασφάλειας και παρείχε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Snapshot powered by AI

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται στο Θριάσιο Νοσοκομείο δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν από το συμβάν στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

Το ατύχημα έλαβε χώρα περίπου στις 11:00 το πρωί της Παρασκευής (9/10) κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του δικτύου των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Motor Oil σε επίσημη ανακοίνωσή της, ο τραυματισμός των εργαζόμενων έγινε «κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας».

Η ανακοίνωση της Motor Oil

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Σήμερα, στις 11πμ, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας δυο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα.

Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».

Πέντε τραυματίες, οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Από το συμβάν τραυματίστηκαν πέντε εργαζόμενοι, οι οποίοι διακομίσθηκαν με ίδια μέσα της επιχείρησης στο Νοσοκομείο Κορίνθου, με τους δύο εξ αυτών, ηλικίας 43 και 50 ετών, αντίστοιχα, να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αμφότεροι διασωληνώθηκαν κι αναμένεται να διακομισθούν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το οποίο διαθέτει κι εξιδεικευμένη μονάδα εγκαυμάτων.

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