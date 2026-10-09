Motor Oil: Έκρηξη στις εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδώρους - Υπάρχουν τραυματίες

Snapshot Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης.

Τουλάχιστον πέντε άτομα τραυματίστηκαν, με δύο εξ αυτών να έχουν σοβαρά τραύματα και να διασωληνώθηκαν.

Η έκρηξη προκλήθηκε από ρήξη σωλήνα ενώ εργαζόταν εξωτερικό συνεργείο στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρα της εταιρείας, χωρίς να κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η εταιρεία ενεργοποίησε όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Snapshot powered by AI

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε τις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματίες είναι τουλάχιστον πέντε και οι δύο εξ αυτών φέρεται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Κατά πληροφορίες, διεξάγονταν εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, από εξωτερικό συνεργείο, όταν ένας σωλήνας έσκασε, με αποτέλεσμα να προκληθεί ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε τον τραυματισμό των εργαζόμενων.

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρα της επιχείρησης, με τους δυο που είναι πιο σοβαρά να έχουν διασωληνωθεί και να δίνουν μάχη για την ζωή τους. Στο σημείο δεν κλήθηκε ούτε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το συμβάν αντιμετωπίζεται με ίδια πυροσβεστικά μέσα.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Σήμερα, στις 11πμ, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας δυο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα.

Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».

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