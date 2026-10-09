Ανακοίνωση της Motor Oil για το ατύχημα: «Τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας»

Snapshot Η έκρηξη σημειώ κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριο της Motor Oil.

Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο όπου λαμβάνουν φροντίδα.

Η εταιρεία τόνισε ότι ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Οι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν άμεσα στους τραυματίες από την πρώτη στιγμή του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Ανακοίνωση για την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil εξέδωσε η εταιρεία, τονίζοντας πως από την αρχή του συμβάντος ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο διυλιστήριο.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Σήμερα, στις 11πμ, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας δυο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα.

Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».

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