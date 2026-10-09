Δυστύχημα στη Motor Oil: Κατέληξε 43χρονος εργαζόμενος

Snapshot Ένας 43χρονος εργαζόμενος κατέληξε μετά από σοβαρό τραυματισμό σε δυστύχημα στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους.

Ο 53χρονος συνάδελφός του νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Θριασίου με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 11:00 το πρωί της Παρασκευής κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριο.

Η Motor Oil ενεργοποίησε άμεσα όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρείχε πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Οι δύο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και λαμβάνουν δέουσα φροντίδα. Snapshot powered by AI

Έχασε τη μάχη ένας από τους δύο εργαζόμενους, 43 ετών, που τραυματίστηκαν σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα την Παρασκευής στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους.

Στο μεταξύ, ο 53χρονος, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Θριασίου, έχοντας υποστεί σύμφωνα με πληροφορίες σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Motor Oil: Θα σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος

Η Motor Oil σε ανακοίνωσή της, εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του 43χρονου και δεσμεύεται να σταθεί δίπλα στην οικογένεια του θύματος.

Η ανακοίνωση της Motor Oil:

«Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζομένων, της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα, κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.

Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη.

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, και η εταιρεία συνεργάζεται απολύτως μαζί τους»

Το χρονικό

Το δυστύχημα έλαβε χώρα περί τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής (9/10) κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του δικτύου των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Motor Oil σε επίσημη ανακοίνωσή της, ο τραυματισμός των εργαζόμενων έγινε «κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας».

Η ανακοίνωση της Motor Oil

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Σήμερα, στις 11πμ, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας δυο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα.

Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».

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