Motor Oil: «Ειλικρινή συλλυπητήρια - Θα σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος»

Snapshot Ένας από τους δύο εργαζόμενους που τραυματίστηκαν σοβαρά σε ατύχημα στους Αγίους Θεοδώρους κατέληξε παρά τις ιατρικές προσπάθειες.

Η κατάσταση υγείας του δεύτερου εργαζόμενου παραμένει κρίσιμη.

Η Motor Oil εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια και δεσμεύτηκε να στηρίξει την οικογένεια του θύματος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος με τη συνεργασία της εταιρείας. Snapshot powered by AI

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του θύματος εξέφρασε η Motor Oil για το δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της στους Αγίους Θεοδώρους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Motor Oil:

«Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζoμένων, της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα, κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.

Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, και η εταιρεία συνεργάζεται απολύτως μαζί τους».