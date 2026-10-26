Σύρος: Εργατικό ατύχημα σε επιβατηγό πλοίο - Τραυματίστηκε ύπαρχος - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Τραυματίστηκε ο ύπαρχος του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Euro Champion Jet 2» κατά την άφιξή του στο λιμάνι της Σύρου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σύρος: Εργατικό ατύχημα σε επιβατηγό πλοίο - Τραυματίστηκε ύπαρχος - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο τραυματισμός συνέβη όταν ο ύπαρχος έπεσε στον καταπέλτη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου για ιατρική φροντίδα.
  • Το πλοίο συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιο μετά την αντικατάσταση του τραυματία από κατάλληλο μέλος πληρώματος.
  • Η συνέχιση του δρομολογίου έγινε σύμφωνα με το άρθρο 88 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου για ελλιπή σύνθεση πληρώματος.
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Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, κατά τη διαδικασία άφιξής του στο λιμάνι της Σύρου.

Όπως έγινε γνωστό από τη Λιμενική Αρχή Σύρου, τραυματίστηκε ο ύπαρχος του πλοίου «Euro Champion Jet 2», με σημαία Κύπρου, όταν, υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, έπεσε στον καταπέλτη κατά τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον τραυματισμένο ναυτικό και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μετά το περιστατικό, το πλοίο συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του με προορισμούς τη Μύκονο, την Πάρο, τη Νάξο, τη Θήρα και το Ηράκλειο. Ο απόπλους πραγματοποιήθηκε βάσει των προβλέψεων του άρθρου 88 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που αφορά την ελλιπή σύνθεση πληρώματος ως προς τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς ο τραυματίας αντικαταστάθηκε από άλλο μέλος του πληρώματος, το οποίο διέθετε το προβλεπόμενο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας.

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