Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης αποκαλύπτεται στο Game On powered by Allwyn

Ο «Big Sofo» μιλά χωρίς φίλτρο στη Ντορέττα Παπαδημητρίου για τις μεγάλες στιγμές της καριέρας του, τις δυσκολίες που τον σημάδεψαν, την οικογένειά του και τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του

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Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης αποκαλύπτεται στο Game On powered by Allwyn
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Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές του ελληνικού μπάσκετ κάθεται απέναντι από τη Ντορέττα Παπαδημητρίου και αφήνει για λίγο στην άκρη τον ρόλο του «Big Sofo». Στο νέο επεισόδιο του Game On with Doretta, powered by Allwyn, ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης ξεδιπλώνει τη δική του ιστορία, σε μια συζήτηση που πηγαίνει πολύ πέρα από τα παρκέ, τις μεγάλες νίκες και τους τίτλους.

Από τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ και την ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στις ΗΠΑ το 2006, μέχρι τις δύσκολες περιόδους της καριέρας του, ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας μοιράζεται εμπειρίες που διαμόρφωσαν όχι μόνο τον αθλητή, αλλά κυρίως τον άνθρωπο πίσω από τη φανέλα.

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Η κουβέντα αποκτά και πιο προσωπικό χαρακτήρα, με τον «Big Sofo» να μιλά με τρυφερότητα για τη σύζυγό του, Ειρήνη, την οποία αποκαλεί «βράχο» του, αλλά και για τα δύο παιδιά τους, που αποτελούν σήμερα την απόλυτη προτεραιότητά του. Παράλληλα, αναφέρεται και στη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, την οποία αντιμετωπίζει με δύναμη, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την οικογένειά του.

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Σήμερα, έχοντας αφήσει πίσω του την ενεργό αγωνιστική δράση, ο «Big Sofo» αντιμετωπίζει τη ζωή με διαφορετικές προτεραιότητες. Οι τίτλοι και οι διακρίσεις παραμένουν σημαντικό κομμάτι της πορείας του, όμως για τον ίδιο η μεγαλύτερη αξία βρίσκεται στις ανθρώπινες σχέσεις, στην οικογένεια και σε ένα μάθημα που κρατά από τον Παναγιώτη Γιαννάκη: πάνω απ' όλα, να είσαι καλός άνθρωπος.

Δείτε το νέο επεισόδιο του Game On:

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