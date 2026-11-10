Allwyn: Προχωρά τη στρατηγική για την κυριότητα βασικών τεχνολογικών δυνατοτήτων και περιεχομένου

Η Allwyn AG ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνιών με την Kambi Group plc, κορυφαίο πάροχο τεχνολογίας αθλητικού στοιχήματος, για να ενσωματώσει κορυφαίου επιπέδου τεχνολογία αθλητικού στοιχήματος εσωτερικά, τόσο για τα ψηφιακά όσο και για τα επίγεια κανάλια.

Παράλληλα, ανακοινώνει την προγραμματισμένη απόκτηση του υπολειπόμενου ποσοστού μειοψηφίας, ύψους 30%, στην Instant Win Gaming («IWG»), κορυφαίο προμηθευτή ψηφιακών στιγμιαίων παιχνιδιών (e-Instant) και παιχνιδιών άμεσης νίκης.

Συνολικά, οι συναλλαγές αυτές συνιστούν ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Allwyn για την κυριότητα και τη διαχείριση βασικών τεχνολογικών δυνατοτήτων και περιεχομένου, που στηρίζουν την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Μια ενοποιημένη πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος που στηρίζει την καινοτομία και την ανάπτυξη

Η Allwyn έχει σημαντική παρουσία στον τομέα του αθλητικού στοιχήματος σε πολλές γεωγραφικές αγορές, με Έσοδα από Παικτική Δραστηριότητα (GGR) στο Αθλητικό Στοίχημα άνω των €800 εκατ.

Η ενσωμάτωση τεχνολογίας αθλητικού στοιχήματος εσωτερικά θα εξασφαλίσει στην Allwyn την κυριότητα μίας βασικής στρατηγικής δυνατότητας και θα της προσφέρει αυξημένη ευελιξία, ώστε να καινοτομεί και να διαμορφώνει τον προϊοντικό οδικό χάρτη της.

Παράλληλα, θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας από την αξιοποίηση μίας κοινής πλατφόρμας, και την προοπτική μεγιστοποίησης των διασταυρούμενων πωλήσεων (cross-selling) και άλλων συνεργειών με τις δραστηριότητες της Allwyn σε συναφείς κατηγορίες προϊόντων – και ιδίως με τη σημαντική δραστηριότητά του διαδικτυακού καζίνο (iGaming).

Η δοκιμασμένη και επεκτάσιμη τεχνολογία αθλητικού στοιχήματος της Kambi χαίρει ευρείας αναγνώρισης και εξυπηρετεί συνεργάτες σε περισσότερες από 100 αγορές παγκοσμίως. Οι συμφωνίες με την Kambi παρέχουν στην Allwyn τη δυνατότητα να αναπτύξει τη δική της πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος, μέσω της απόκτησης μίας παγκόσμιας άδειας αορίστου διάρκειας για τον πηγαίο κώδικα της Kambi.

Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή αυτού του είδους για την Kambi. Η εξέλιξη αυτή θα προσφέρει στην Allwyn μεγαλύτερα περιθώρια διαφοροποίησης της πρότασής της στο αθλητικό στοίχημα, μέσω προϊόντων και λειτουργιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών και στις εξελισσόμενες προτιμήσεις των παικτών.

Η Kambi έχει συμφωνήσει να παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης και υλοποίησης κατά τη διάρκεια μίας μεταβατικής περιόδου, επιτρέποντας την αξιοποίηση της εκτενούς εμπειρίας της στην ανάπτυξη λύσεων αθλητικού στοιχήματος για ψηφιακά και επίγεια κανάλια σε πολλές αγορές. Στη συνέχεια, μια ειδική ομάδα της Kambi θα ενταχθεί στην Allwyn για να υποστηρίξει τη συνεχή ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Η εσωτερική πλατφόρμα που θα προκύψει θα αποτελέσει μία επεκτάσιμη βάση ανάπτυξης για τις υφιστάμενες δραστηριότητες αθλητικού στοιχήματος της Allwyn, προσφέροντας τη δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές.

Πρόσθετες λεπτομέρειες για τη συναλλαγή

Οι συμφωνίες με την Kambi προβλέπουν συνολικό τίμημα ύψους €50 εκατ. κατά την τριετία έως το 2029, το οποίο αναμένεται να κεφαλαιοποιηθεί. Περίπου το ήμισυ του ποσού εκτιμάται ότι θα αναληφθεί εντός του 2027.

Παράλληλα, η Allwyn θα αναπτύξει πρόσθετες κεντρικές δυνατότητες αθλητικού στοιχηματισμού, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης στοιχηματικών αγορών, της τιμολόγησης και της διαχείρισης κινδύνων, οι οποίες αναμένεται να αυξήσουν τα κεντρικά κόστη κατά μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αρχής γενομένης από το 2027.

Λαμβάνοντας υπόψη την εξοικονόμηση κόστους σε επίπεδο επιμέρους τομέων τα επόμενα έτη, τον σχεδιασμό της Allwyn για επιτάχυνση της ανάπτυξης στο Αθλητικό Στοίχημα και τις ευκαιρίες συνεργειών σε επίπεδο εσόδων με άλλες κατηγορίες προϊόντων – και ιδίως με το διαδικτυακό καζίνο (iGaming) – η συναλλαγή αναμένεται να αποφέρει ελκυστικά οικονομικά οφέλη σε βάθος χρόνου.

Απόκτηση συμμετοχής μειοψηφίας στην IWG

Η προγραμματισμένη απόκτηση από την Allwyn του υπολειπόμενου ποσοστού 30% στην IWG θα εξασφαλίσει στην Allwyn την πλήρη κυριότητα κορυφαίων δυνατοτήτων στον τομέα του ψηφιακού περιεχομένου. Η IWG αναπτύσσει και διαθέτει ψηφιακά στιγμιαία παιχνίδια (e-Instant), έχοντας δημιουργήσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που καλύπτει πολλές κατηγορίες παιχνιδιών, καθώς και μακροχρόνιες σχέσεις με λοταρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και άλλες διεθνείς αγορές.

Το 2025, η IWG κατέγραψε ετήσια αύξηση του Προσαρμοσμένου EBITDA κατά 30%. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι ιδρυτές της IWG θα παραμείνουν στις εκτελεστικές θέσεις τους, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της διοίκησης μαζί με την υφιστάμενη διοικητική ομάδα.

Η απόκτηση της υπολειπόμενης μειοψηφικής συμμετοχής στην IWG θα απλοποιήσει επίσης την εταιρική δομή της Allwyn και αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής μη οργανικής ανάπτυξης της εταιρείας.

Η προγραμματισμένη συναλλαγή έρχεται σε συνέχεια της άσκησης του δικαιώματος πώλησης (put option) που κατείχαν οι μέτοχοι μειοψηφίας της IWG και προβλέπει συνολικό τίμημα περίπου USD 120 εκατ. (€107 εκατ.), βάσει προκαθορισμένης αποτίμησης, με το τελικό ποσό να υπόκειται σε συνήθεις προσαρμογές κλεισίματος και κεφαλαίου κίνησης. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Ο Kresimir Spajic, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Digital, δήλωσε: «Με χαρά ανακοινώνουμε ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για την κυριότητα και τη διαχείριση βασικών δυνατοτήτων στους τομείς της τεχνολογίας και του περιεχομένου, οι οποίες ενισχύουν την προϊοντική καινοτομία, τη διαφοροποίηση και την ταχύτητα διάθεσης στην αγορά, και υποστηρίζουν την ικανότητά μας να προσφέρουμε μία κορυφαία πρόταση στους πελάτες.

Η συμφωνία μας με την Kambi αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε αυτή τη στρατηγική, καθώς μας επιτρέπει να μεταφέρουμε εσωτερικά την πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος, αξιοποιώντας τη δοκιμασμένη και επεκτάσιμη τεχνολογία της και την εξειδίκευση της στον τομέα της ανάπτυξης. Συνολικά, η συμφωνία μας προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία να εξελίξουμε την πρότασή μας προς τους πελάτες, να προσαρμόσουμε τα προϊόντα σε επιμέρους brand και αγορές και να δημιουργήσουμε μια επεκτάσιμη βάση για την επιτάχυνση της μελλοντικής ανάπτυξης μας».

Ο Werner Becher, Διευθύνων Σύμβουλος της Kambi, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή καταδεικνύει την ποιότητα και τη στρατηγική αξία της τεχνολογίας αθλητικού στοιχήματος που έχει αναπτύξει η Kambi εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια. Η επιλογή της τεχνολογίας μας από έναν παγκόσμιο ηγέτη της αγοράς, όπως η Allwyn, για την ενοποίηση των δραστηριοτήτων της στο αθλητικό στοίχημα, αντανακλά την ισχύ του προϊόντος και της τεχνογνωσίας μας και το αποδεδειγμένο ιστορικό μας στην παροχή λύσεων μεγάλης κλίμακας σε ρυθμιζόμενες αγορές. Παράλληλα, προσδίδει σημαντική μακροπρόθεσμη εμπορική αξία στην Kambi και αναδεικνύει πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πρόσθετη αξία από τις δυνατότητες που έχουμε αναπτύξει, μέσω ισχυρών, μακροχρόνιων συνεργασιών».