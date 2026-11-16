Δήμος Κηφισιάς για Συντελεστές Δόμησης: Θα ληφθούν υπόψη οι απόψεις φορέων, συλλόγων και ιδιοκτητών

Τι ανέφερε η δημοτική αρχή της Κηφισιάς μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό 

Μάνος Χατζηγιάννης

Δήμος Κηφισιάς για Συντελεστές Δόμησης: Θα ληφθούν υπόψη οι απόψεις φορέων, συλλόγων και ιδιοκτητών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή του δημάρχου Κηφισιάς Βασίλη Ξυπολυτά και έξι ακόμη Δημάρχων του Βόρειου Τομέα Αθηνών.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η υπό διαβούλευση μελέτη για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της κοινής παρέμβασης των Δημάρχων και με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι η εφαρμογή του μηχανισμού μεταφοράς συντελεστή δόμησης θα εξαρτάται από την απόφαση που θα λάβει κάθε Δήμος, ο οποίος θα έχει αποφασιστικό ρόλο τόσο στην αξιοποίηση του συγκεκριμένου πολεοδομικού εργαλείου, όσο και στον καθορισμό των περιοχών στις οποίες ενδεχομένως θα εφαρμοστεί.

Παράλληλα, επαναβεβαιώθηκε σε ανώτατο επίπεδο ότι δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης από έναν δήμο σε άλλον, ζήτημα που είχε θέσει με ιδιαίτερη έμφαση ο δήμαρχος Κηφισιάς στις δημόσιες παρεμβάσεις του το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, σε περίπτωση που ένας δήμος επιθυμεί να αξιοποιήσει τη δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης, αλλά διαφωνεί με προβλέψεις της μελέτης που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα μπορεί να προχωρήσει στην εκπόνηση νέας μελέτης και να υποβάλει τις δικές του τεκμηριωμένες προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

Αντίστοιχα, κάθε δήμος θα μπορεί, με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, να επιλέξει να μην εφαρμόσει τον συγκεκριμένο μηχανισμό εντός των διοικητικών του ορίων.

Στη σύσκεψη κατέστη επίσης σαφές, ότι δεν θα προχωρήσει καμία σχετική αλλαγή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του οικείου δήμου. Η εξέλιξη αυτή, που επιτεύχθηκε και μετά την αντίδραση της δημοτικής αρχής, ανταποκρίνεται σε αίτημα που είχε διατυπώσει επανειλημμένα προς την κυβέρνηση ο δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς στις δημόσιες παρεμβάσεις του.

Θα ληφθούν υπόψη οι απόψεις φορέων, συλλόγων και ιδιοκτητών

Παράλληλα, η δημοτική Αρχή της Κηφισιάς διαβεβαιώνει ότι, κατά τη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων, θα ληφθούν υπόψη οι απόψεις των κοινωνικών φορέων, των συλλόγων, των ιδιοκτητών ακινήτων με δικαιώματα μεταφοράς συντελεστή δόμησης, καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων πολιτών. Θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία διαβούλευσης, που εφαρμόστηκε και στην περίπτωση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Για τον δήμο Κηφισιάς, η εξέλιξη αυτή σημαίνει, ότι οι όποιες επιλογές σχετικά με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης θα εξεταστούν μέσα από μια ουσιαστική διαδικασία διαλόγου, με γνώμονα τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής, την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των ιδιοκτητών.

Οι διευκρινίσεις που δόθηκαν, καθώς και η παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού, διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο δήμος θα εξετάσει τις επόμενες ενέργειές του, έχοντας ουσιαστικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας και της Εκάλης.

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