Μεξικανός δημοσιογράφος που ερευνούσε για αγνοούμενους βρέθηκε δολοφονημένος στο Ακαπούλκο

Το Μεξικό κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των πιο θανατηφόρων χωρών για τους δημοσιογράφους.

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Μεξικανός δημοσιογράφος που ερευνούσε για αγνοούμενους βρέθηκε δολοφονημένος στο Ακαπούλκο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μεξικανός δημοσιογράφος Εδουάρδο Φλόρες, που ερευνούσε υποθέσεις αγνοουμένων, βρέθηκε δολοφονημένος στο Ακαπούλκο και οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία.
  • Το Μεξικό θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες για δημοσιογράφους, με 181 δολοφονίες από το 2000, πολλές από τις οποίες συνδέονται με οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα.
  • Οι δολοφονίες δημοσιογράφων στο Μεξικό σπάνια εξιχνιάζονται, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την κατάταξη της χώρας ως δεύτερου πιο επικίνδυνου μέρους για δημοσιογράφους μετά τη Γάζα.
  • Η εργοδοσία και οργανώσεις προτρέπουν σε διαφανή έρευνα και καταδίκη των ενόχων, τονίζοντας ότι η δολοφονία αποτελεί επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης.
  • Η δολοφονία του Φλόρες ακολουθεί παρόμοιο περιστατικό με τη δολοφονία της Ροξάνα Γκουζμάν, η οποία απήχθη και βρέθηκε νεκρή μετά από επίθεση στο μέσο ενημέρωσής της.
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Έρευνα για ανθρωποκτονία έχουν ξεκινήσει οι μεξικανικές αρχές για τον θάνατο ενός δημοσιογράφου, ο οποίος ερευνούσε υποθέσεις αγνοουμένων.

Ο Εδουάρδο Φλόρες, δημοσιογράφος του Enfoque Informativo βρέθηκε νεκρός, το βράδυ του Σαββάτου, στο Ακαπούλκο, σύμφωνα με τον εργοδότη του, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

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Το Μεξικό κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των πιο θανατηφόρων χωρών για τους δημοσιογράφους.

Η οργάνωση «Article 19», με έδρα το Λονδίνο, έχει καταγράψει 181 τέτοιες υποθέσεις από το 2000 στη λατινοαμερικανική χώρα, πολλές από τις οποίες συγκεντρώνονται σε πολιτείες με ισχυρή παρουσία οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων έξι περιπτώσεων κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026.

Αυτές οι δολοφονίες σπάνια εξιχνιάζονται και πέρυσι, η οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» κατέταξε το Μεξικό ως το δεύτερο πιο επικίνδυνο μέρος για να εργάζονται οι δημοσιογράφοι, μετά τη Γάζα.

«Αυτή η επίθεση δεν αφαιρεί μόνο τη ζωή ενός συναδέλφου, φίλου και πολύτιμου ανθρώπου· αποτελεί άμεση επίθεση κατά της ελευθερίας της έκφρασης», ανέφερε η Enfoque Informativo σε δήλωσή της.

«Δεν θα μας σιωπήσουν. Θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε τα γεγονότα με την ίδια αποφασιστικότητα και επαγγελματική δεοντολογία που χαρακτήριζαν το έργο του Eduardo Flores Salado». Καλέσε τις εισαγγελικές αρχές της πολιτείας να διεξαγάγουν διεξοδική και διαφανή έρευνα, ώστε να λογοδοτήσουν οι ένοχοι.

Η εισαγγελία της πολιτείας Γκερέρο έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία, αλλά δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πώς δολοφονήθηκε ο Φλόρες, ούτε έχει επιβεβαιώσει τυχόν συλλήψεις.

Ο θάνατος του Φλόρες ακολουθεί αυτόν της Ροξάνα Γκουζμάν, η οποία διηύθυνε ένα μέσο ενημέρωσης για εγκληματικές ειδήσεις στο Βερακρούζ. Ένα βίντεο που είχε τραβήξει η ίδια, στο οποίο φαίνονται μασκοφόροι άνδρες να σπάνε την εξώπορτά της πριν από την απαγωγή της στις 2 Ιουνίου, διαδόθηκε ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα. Η σορός της βρέθηκε έναν μήνα αργότερα.

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