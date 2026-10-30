Μεξικό: Οδηγός ξέχασε το μωρό στην οροφή αυτοκινήτου - Βίντεο

Snapshot Στο Μεξικό, πατέρας ξέχασε το μωρό σε καλαθάκι στην οροφή του αυτοκινήτου του, θέτοντάς το σε κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

Ένας οδηγός μηχανής αντιλήφθηκε το περιστατικό και προσπαθούσε επίμονα να ειδοποιήσει τον πατέρα με κόρνες και φωνές.

Ο πατέρας σταμάτησε τελικά το όχημα, σοκαρίστηκε όταν ενημερώθηκε και έβαλε αμέσως το μωρό μέσα στο αυτοκίνητο.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το περιστατικό ή για τη σχέση του άνδρα με το μωρό.

Ο άνδρας ανέφερε ότι το συμβάν μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε και ζήτησε να διαγραφεί το βίντεο που κατέγραψε ο μοτοσικλετιστής. Snapshot powered by AI

Από τύχη και με την επίμονη παρέμβαση περαστικών γλύτωσε σοβαρό τραυματισμό ένα μωρό στο Μεξικό, όταν ο πατέρας του το ξέχασε σε καλαθάκι στην οροφή του αυτοκινήτου του.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ένα καροτσάκι με μωρό να βρίσκεται στην οροφή αυτοκινήτου το οποίο οδηγούσε ο ένας άνδρας στην Ávila Camacho στο Τορεόν του Μεξικού.

Στο βίντεο που τράβηξε οδηγός μηχανής που αντιλήφθηκε το περιστατικό, δείχνει την απεγνωσμένη προσπάθειά του να ειδοποιήσει τον οδηγό, με κόρνες και φωνές, ότι πρέπει να σταματήσει το όχημα.

Εκείνος, αντιθέτος, δείχνει να αγνοεί τις φωνές, ενώ όταν κάποια στιγμή σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, ρώτησε με επιθετικό ύφος τον οδηγό τι συμβαίνει.

Μόλις εκείνος του εξηγεί και αντιλαμβάνεται τι έχει γίνει, ο άνδρας σοκαρισμένος σπεύδει να βάλει το καλαθάκι με το μωρό μέσα στο αυτοκίνητο.

Το βίντεο καταγράφει ακόμα και το κλάμα του μωρού όσο το αυτοκίνητο έτρεχε.

Μάλιστα, όπως γράφει η εφημερίδα The Sun, ο άνδρας είπε στη συνέχεια ότι αυτό «μπορεί να συμβεί στον καθέναν μας», ενώ ζήτησε και από τον μοτοσικλετιστή να διαγράψει το βίντεο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει ξεκινήσει κάποια έρευνα για το περιστατικό αλλά και για τη σχέση του άνδρα με το μωρό.

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