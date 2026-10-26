Το μωρό με το «μουστάκι»: Το viral βίντεο που κάνει θραύση στο διαδίκτυο

Το νεογέννητο που έχει «κερδίσει» το διαδίκτυο και κανείς δεν δείχνει να ενδιαφέρεται αν είναι αληθινό ή ΑΙ

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Το μωρό με το «μουστάκι»: Το viral βίντεο που κάνει θραύση στο διαδίκτυο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
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  • Ένα βίντεο με νεογέννητο που έχει μικροσκοπικό μουστάκι έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, χωρίς να είναι σαφές αν είναι αυθεντικό ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
  • Το μωρό προέρχεται από τον Ισημερινό και εμφανίζει σκούρες τρίχες στο άνω χείλος και στα μάγουλα, κάτι ασυνήθιστο για νεογέννητα.
  • Οι τρίχες lanugo που εμφανίζονται σε μερικά νεογέννητα είναι λεπτές και αόρατες, και δεν συνδέονται με το παχύ μουστάκι που φαίνεται στο βίντεο.
  • Το βίντεο προκάλεσε γέλια και δημιουργικότητα, με πολλούς χρήστες να φτιάχνουν επεξεργασίες του μωρού σε διάφορους ρόλους και στολές.
  • Δεν υπάρχει ιατρική τεκμηρίωση που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη τέτοιου είδους μουστακιού σε νεογέννητα, γεγονός που ενισχύει την αμφιβολία για την αυθεντικότητα του βίντεο.
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Ένα βίντεο, που δεν επαληθεύεται, αν δηλαδή είναι πραγματικό ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ελάχιστα φαίνεται να απασχολεί τους χρήστες η αυθεντικότητά του, σαρώνει το διαδίκτυο, και έχει προκαλέσει ένα κύμα αστείων και καλλιτεχνικής δημιουργικοτητας...

Ένα νεογέννητο με ένα μικροσκοπικό μουστάκι, έχει προκαλέσει ενδιαφέρον και αρκετά ειδησεογραφικά δίκτυα και ιστοσελίδες να κοινοποιούν έστω και με επιφύλαξη το βίντεο, στα social media τους.

Ο μικρούλης, φαίνεται με σκούρες τρίχες στο άνω χείλος και σε τμήματα των μάγουλων, και όπως προκύπτει από τα βίντεο, προέρχεται από τον Ισημερινό.

Ενώ το βίντεο προκάλεσε γέλια και περιέργεια, το ερώτημα παραμένει αν είναι πραγματικό;

Σε ορισμένα νεογέννητα, εμφανίζονται λεπτές, απαλές τρίχες που ονομάζονται lanugo κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης και συνήθως εξαφανίζονται φυσιολογικά μετά τη γέννηση.

Ορισμένα μωρά γεννιούνται με ίχνη από αυτές τις τρίχες σε περιοχές όπως η πλάτη, οι ώμοι, τα αυτιά και το πρόσωπο.

Ωστόσο, το lanugo είναι συνήθως λεπτό και σχετικά «αόρατο». Δεν θα παρήγαγε ένα παχύ, περιποιημένο μουστάκι ενηλίκων όπως αυτό στο κλιπ και καμία αξιόπιστη ιατρική τεκμηρίωση δεν το συνδέει με μια τέτοια περίπτωση.

Το κλιπ τράβηξε μεγάλη προσοχή στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να αστειεύονται ότι το μωρό φαινόταν μεσήλικας πριν κάνει τα πρώτα του βήματα, ενώ αρκετοί βρήκαν ευκαιρία και δημιούργησαν τα δικά τους κλιπ.

Σε μια ευρέως διαδεδομένη επεξεργασία, το νεογέννητο είναι ντυμένο με μια επίσημη, χρυσή στρατιωτική στολή με μετάλλια, καθισμένο πίσω από ένα γραφείο με μια πλάκα που γράφει «Ανώτατος Ηγέτης» και το σύνθημα «Μικρά Χέρια, Μεγάλα Σχέδια», πλαισιωμένο από δύο στρατιώτες και σημαίες της Βόρειας Κορέας.

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Μια άλλη επεξεργασία δείχνει το μωρό με ένα σακάκι επαγγελματικού στυλ, κρατώντας ένα πούρο στο στόμα του, ενώ ένα τρίτο το τοποθετεί με μια στολή Mario με κόκκινο καπέλο και φόρμες.

Μια εικόνα φανταζόταν ακόμη και το μωρό ως πολεμιστή Χαν, με μεταλλικό κράνος πολεμιστή και πανοπλία.

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