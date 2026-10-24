Είπαν στους γονείς ότι το μωρό τους πέθανε: Πέντε ώρες αργότερα το βρήκαν να αναπνέει

Snapshot Ο 18μηνών Βίνσεντ Φιορντιλίνο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα και ανακοινώθηκε λανθασμένα ως νεκρός στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε πέντε ώρες στο νεκροτομείο πριν βρεθεί να αναπνέει ξανά.

Οι γονείς και αστυνομικοί είχαν παρατηρήσει σημάδια αναπνοής μετά την ανακοίνωση του θανάτου, αλλά το ιατρικό προσωπικό απέδωσε τους ήχους σε φυσιολογικά φαινόμενα μετά το θάνατο.

Ο Βίνσεντ επιβίωσε αλλά υπέστη σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες και παρουσιάζει σημαντικά νευρολογικά προβλήματα, που απαιτούν μακροχρόνια φροντίδα και θεραπεία.

Η οικογένεια αμφισβητεί τη διαχείριση του περιστατικού από τον γιατρό, καθώς εξετάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ακυρώθηκαν ή έγιναν γνωστές μετά την ανακοίνωση του θανάτου, και προετοιμάζει αγωγή κατά του νοσοκομείου.

Η εισαγγελία αποφάσισε να μην ασκήσει δίωξη κατά των γονέων για παραμέληση, ενώ η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τον γενικό εισαγγελέα της Αριζόνα. Snapshot powered by AI

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ ήρθε στο προσκήνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη συγκλονιστική μαρτυρία της μητέρας ενός αγοριού που βρέθηκε να αναπνέει στο νεκροτομείο, περισσότερες από πέντε ώρες αφότου είχε ανακοινωθεί ότι ήταν νεκρό.

Ο μικρός Βίνσεντ Λορέντσο Φιορντιλίνο ήταν μόλις 18 μηνών όταν, στις 8 Φεβρουαρίου 2026, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα του οικογενειακού σπιτιού στο Γκίλμπερτ της Αριζόνα.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Mercy Gilbert Medical Center, όπου, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο γιατρός των επειγόντων περιστατικών Άριαν Τούσι διαπίστωσε τον θάνατό του στις 18:20.

Ωστόσο, περίπου πεντέμισι ώρες αργότερα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, υπάλληλος που είχε φτάσει για να παραλάβει τη σορό του αγοριού διαπίστωσε ότι το παιδί εξακολουθούσε να αναπνέει.

Η υπόθεση είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Ιούλιο, ωστόσο η μητέρα του, Αλέξους Φιορντιλίνο, μίλησε αυτή την εβδομάδα για πρώτη φορά αναλυτικά για όσα συνέβησαν, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε και καταγγέλλοντας σοβαρά λάθη στη διαχείριση του περιστατικού.

«Τον αποχαιρέτησα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό;»

Η 30χρονη μητέρα δεν μπορεί να ξεχάσει τη στιγμή που οι γιατροί τής ανακοίνωσαν ότι ο γιος της είχε πεθάνει.

«Έπρεπε να τον αποχαιρετήσω. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό;», δήλωσε στην τηλεοπτική συνέντευξή της στο KNXV, περιγράφοντας τον πόνο που βίωσε πιστεύοντας πως είχε χάσει το παιδί της.

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«Θυμάμαι μόνο ότι τον παρακαλούσα να επιστρέψει», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η κατάσταση του μικρού Βίνσεντ ήταν εξαιρετικά σοβαρή και ότι, ακόμη κι αν κατάφερναν να επαναφέρουν τη λειτουργία της καρδιάς του, οι εγκεφαλικές βλάβες θα μπορούσαν να είναι μη αναστρέψιμες.

Η ίδια εξήγησε πως εμπιστεύτηκε τους γιατρούς, θεωρώντας ότι είχαν εξαντλήσει κάθε δυνατότητα να σώσουν τον γιο της.

Ωστόσο, υπήρχε κάτι που την προβλημάτιζε έντονα: το παιδί έμοιαζε ακόμη να αναπνέει.

Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία της υπόθεσης είναι ότι τόσο οι γονείς όσο και αστυνομικοί που βρίσκονταν στο νοσοκομείο είχαν παρατηρήσει ενδείξεις αναπνοής μετά την ανακοίνωση του θανάτου.

Όπως περιέγραψε η μητέρα, η πεθερά της πλησίασε το παιδί για να το αγκαλιάσει και παρατήρησε ότι ακουγόταν σαν να αναπνέει.

«Η πεθερά μου πήγε κοντά του, τον αγκάλιασε και είπε: “Ακούγεται σαν να αναπνέει”».

Σύμφωνα με την ίδια, το ιατρικό προσωπικό απάντησε πως οι ήχοι αυτοί ήταν αναμενόμενοι μετά τον θάνατο.

Τα αστυνομικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν αργότερα αποκαλύπτουν ότι δύο αστυνομικοί είχαν επίσης εκφράσει αμφιβολίες για την κατάσταση του αγοριού.

Περίπου μία ώρα μετά τη διαπίστωση του θανάτου, αστυνομικός κατέγραψε ότι άκουσε ακόμη μία κίνηση που έμοιαζε με προσπάθεια αναπνοής. Νοσηλεύτρια φέρεται να εξήγησε ότι επρόκειτο για αγωνιώδη αναπνοή, η οποία μπορούσε να σχετίζεται με τις προηγούμενες προσπάθειες ανάνηψης.

Παρά τις παρατηρήσεις αυτές, το παιδί μεταφέρθηκε στον ειδικό ψυχόμενο χώρο του νοσοκομείου που χρησιμοποιείται ως νεκροτομείο.

Πέντε ώρες στο νεκροτομείο – Η απίστευτη ανακάλυψη

Στις 23:52, όταν προσωπικό του Ιατροδικαστικού Γραφείου της κομητείας Μαρικόπα έφτασε στο νοσοκομείο για να παραλάβει το σώμα του παιδιού, διαπιστώθηκε ότι ο Βίνσεντ ανέπνεε.

Αμέσως κινητοποιήθηκε εκ νέου το ιατρικό προσωπικό και το αγόρι μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Phoenix Children's Hospital, όπου νοσηλεύτηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η οικογένεια, που είχε ήδη βιώσει την οδύνη της απώλειας, ενημερώθηκε ξαφνικά ότι το παιδί ήταν ζωντανό.

«Ήταν μόνος του για πεντέμισι ώρες. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό σε ένα μωρό;», αναρωτήθηκε η μητέρα του, εκφράζοντας την οργή και την απόγνωσή της.

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, ο θάνατος του παιδιού είχε διαπιστωθεί λανθασμένα.

Το παιδί επέζησε, αλλά έχει σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες

Παρότι ο μικρός Βίνσεντ κατάφερε να επιζήσει και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο τον Απρίλιο, η περιπέτειά του άφησε σοβαρές συνέπειες στην υγεία του.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειας, το παιδί έχει υποστεί σοβαρή και μόνιμη εγκεφαλική βλάβη, ενώ παρουσιάζει σημαντικά νευρολογικά προβλήματα.

Δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς βοήθεια και δεν έχει ανακτήσει την ικανότητα ομιλίας.

Η οικογένειά του υποστηρίζει ότι θα χρειάζεται μακροχρόνια, ενδεχομένως διά βίου, φροντίδα και θεραπευτική υποστήριξη.

Οι γονείς πιστεύουν ότι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το παιδί παρέμεινε στο νεκροτομείο χωρίς ιατρική φροντίδα ενδέχεται να επιδείνωσε την εγκεφαλική βλάβη του. Ωστόσο, η έκταση στην οποία το διάστημα αυτό συνέβαλε στην κατάσταση της υγείας του δεν έχει αποδειχθεί οριστικά.

Στο μικροσκόπιο οι ενέργειες του γιατρού – Τι αποκαλύπτουν τα ιατρικά έγγραφα

Η οικογένεια αμφισβητεί πλέον ανοιχτά τους χειρισμούς του γιατρού που διαπίστωσε τον θάνατο.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, νέα ιατρικά έγγραφα δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με τη χρονική αλληλουχία των εξετάσεων και την απόφαση διακοπής των προσπαθειών ανάνηψης.

Ειδικότερα, αναφέρουν ότι μία εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος, η οποία θα μπορούσε να δώσει σημαντικές πληροφορίες για την οξυγόνωση του οργανισμού, παραγγέλθηκε και στη συνέχεια ακυρώθηκε.

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι αποτελέσματα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων έγιναν διαθέσιμα στις 18:38, δηλαδή 18 λεπτά αφότου είχε ανακοινωθεί ο θάνατος.

Η οικογένεια προετοιμάζει αγωγή κατά του γιατρού και του νοσοκομείου, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του γιατρού δήλωσε πως οι σκέψεις του βρίσκονται κοντά στο παιδί και στην οικογένειά του, αλλά δεν μπορεί να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της ιατρικής φροντίδας λόγω της εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας και της προστασίας του ιατρικού απορρήτου.

Το νοσοκομείο, μέσω της εταιρείας Dignity Health, χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετικά οδυνηρή και υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Η Αστυνομία δεν προχώρησε σε παραπομπή για ποινική δίωξη των μελών του ιατρικού προσωπικού, καθώς δεν διαπίστωσε επαρκή βάση για πιθανή εγκληματική πράξη. Η υπόθεση βρίσκεται σε διαδικασία παραπομπής στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Αριζόνα για επανεξέταση.

Τι συνέβη στην πισίνα – Η απόφαση για τους γονείς

Το αρχικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης για τον τελικό του Super Bowl, στις 8 Φεβρουαρίου.

Ο μικρός Βίνσεντ εντοπίστηκε μπρούμυτα μέσα στην πισίνα του σπιτιού, χωρίς να ανταποκρίνεται.

Οι Αρχές εξέτασαν επίσης τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε χωρίς επίβλεψη κοντά στο νερό.

Αρχικά, η Αστυνομία είχε εισηγηθεί την άσκηση κατηγοριών σε βάρος των γονέων για ενδεχόμενη παραμέληση.

Ωστόσο, η Εισαγγελία της κομητείας Μαρικόπα αποφάσισε τελικά να μην ασκήσει δίωξη.

Σύμφωνα με την εισαγγελική αξιολόγηση, στην κατοικία υπήρχαν μέτρα προστασίας για τα παιδιά, ενώ δεν βρέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι γονείς παρουσίαζαν εμφανή σημάδια επήρειας ουσιών τη στιγμή του περιστατικού.

«Νομίζαμε ότι είχαν κάνει ό,τι μπορούσαν»

Σήμερα, σχεδόν εννέα μήνες μετά, η Αλέξους Φιορντιλίνο προσπαθεί να διαχειριστεί όσα συνέβησαν, έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, αλλά γνωρίζοντας ότι η ζωή του έχει αλλάξει δραματικά.

Η ίδια επιμένει ότι εμπιστεύτηκε τους γιατρούς επειδή πίστευε πως είχαν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να τον σώσουν.

Πλέον, η οικογένεια ζητά να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη εκείνες τις πεντέμισι ώρες, αλλά και κατά πόσο θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί οι σοβαρές συνέπειες στην υγεία του παιδιού.

Για τη μητέρα του μικρού Βίνσεντ, το γεγονός ότι ο γιος της επέζησε δεν αναιρεί τη δοκιμασία που βίωσαν. Είναι η αρχή μιας δύσκολης καθημερινότητας, με θεραπείες, φροντίδα και πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

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