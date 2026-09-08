«Φοβάμαι να τον αγγίξω»: Η σπάνια πάθηση που δεν επιτρέπει σε μια μητέρα να αγκαλιάσει το μωρό της

Υπάρχουν γονείς που φοβούνται μήπως το μωρό τους χτυπήσει. Η Ciara Burnside φοβάται ακόμη και μήπως το αγγίξει λίγο πιο δυνατά. Ο πεντάμηνος γιος της, Ralph, πάσχει από μια σπάνια γενετική μορφή επιδερμόλυσης πομφολυγώδους, γνωστής και ως « δέρμα πεταλούδας », και το δέρμα του είναι τόσο εύθραυστο ώστε ακόμη και η παραμικρή τριβή μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες.

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