«Φοβάμαι να τον αγγίξω»: Η σπάνια πάθηση που δεν επιτρέπει σε μια μητέρα να αγκαλιάσει το μωρό της
Η σπάνια γενετική πάθηση του Ralph διαγνώστηκε δύο μήνες μετά τη γέννησή του, όταν το σώμα του είχε ήδη γεμίσει με επώδυνες φουσκάλες
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Υπάρχουν γονείς που φοβούνται μήπως το μωρό τους χτυπήσει. Η Ciara Burnside φοβάται ακόμη και μήπως το αγγίξει λίγο πιο δυνατά. Ο πεντάμηνος γιος της, Ralph, πάσχει από μια σπάνια γενετική μορφή επιδερμόλυσης πομφολυγώδους, γνωστής και ως «δέρμα πεταλούδας», και το δέρμα του είναι τόσο εύθραυστο ώστε ακόμη και η παραμικρή τριβή μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες.
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