Αδίστακτος: Πήγε με λουλούδια στην πρώην και την έριξε με το μωρό στην αγκαλιά από τον 15ο όροφο

Snapshot Μία χρονη μητέρα σκοτώθηκε και το 8μηνο βρέφος της τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τον 15ο όροφο στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης.

Ο 31χρονος πρώην σύντροφος και πατέρας του μωρού, Άντζελ Καράσκο, συνελήφθη ως ύποπτος για το περιστατικό, αφού φέρεται να ώθησε τη μητέρα με το παιδί στην αγκαλιά της.

Ο Καράσκο είχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και προηγούμενες κατηγορίες για επίθεση, απειλές, πλαστοπροσωπία και κατοχή ναρκωτικών.

Ο ύποπτος εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος αφήνοντας ένα μπουκέτο λουλούδια, πιθανόν προσπαθώντας να αποκαταστήσει τη σχέση πριν το τραγικό γεγονός.

Στήθηκε μνημείο στη μνήμη της νεαρής μητέρας έξω από την πολυκατοικία, ενώ το βρέφος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζει μία γειτονιά στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, ο θάνατος μίας νεαρής μητέρας, και ο βαρύτατος τραυματισμός ενός βρέφους, μόλις 8 μηνών, μετά από πτώση από τον 15ο όρο πολυκατοικίας.

Ακόμα πιο ανατριχιαστικές είναι οι αποκαλύψεις πως δράστης είναι ο πρώην σύντροφος της 23χρονης και πατέρας του μωρού, ο οποίος συνελήφθη, μετά από αναζήτηση ως ύποπτος.

Ο Άντζελ Καράσκο, 31 ετών, συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης, μια μέρα αφότου φέρεται να έχασε την ψυχραιμία του και να ξέσπασε σε φονική οργή, αφού απέτυχε να συμφιλιωθεί με τη μητέρα του μωρού του.

Ο Καρράσκο φέρεται να έσπρωξε τη Νατάλι Ραμίρεζ, ενώ αυτή κρατούσε σφιχτά το βρέφος του ζευγαριού, την Άντζελ Νοβάλτι Καρράσκο-Ραμίρεζ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τη μητέρα και το κοριτσάκι στο έδαφος με τραύματα που συνάδουν με πτώση από ύψος.

Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου η Ραμίρεζ κηρύχθηκε νεκρή, ενώ η μικρή κόρη της εξακολουθεί να παλεύει για τη ζωή της σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Καρράσκο ήταν σε φυγή από την Τρίτη, όταν εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος, αφήνοντας πίσω του ένα μπουκέτο λουλούδια, με το οποίο, σύμφωνα με πηγές, προφανώς ήλπιζε να εξομαλύνει τη ταραγμένη σχέση του ζευγαριού πριν τα πράγματα πάρουν θανατηφόρα τροπή.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) δημοσίευσε μια αφίσα αναζήτησης, στην οποία εμφανίζεται μια ανατριχιαστική εικόνα του φερόμενου ως δολοφόνου να παίζει με ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας σε κάτι που μοιάζει με ανελκυστήρα.

«Το οφείλαμε στη γενναία μητέρα που έδωσε τη ζωή της για να σώσει το παιδί της από έναν αδίστακτο άνθρωπο», δήλωσε ο Patel σχετικά με τη σύλληψη. «Αν και τίποτα δεν μπορεί να ανατρέψει αυτή την τρομερή απώλεια, το γεγονός ότι ο ύποπτος βγήκε από τους δρόμους εξασφαλίζει ότι θα λογοδοτήσει για τις φερόμενες ειδεχθείς πράξεις του».

Ο ύποπτος για την ώθηση έχει ιστορικό περιστατικών που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή βία και κατηγορήθηκε δύο φορές για επίθεση σε ξεχωριστά περιστατικά.

Ο Καρράσκο κατηγορήθηκε επίσης για την αποστολή απειλητικών μηνυμάτων σε μια πρώην σύντροφό του και έχει τουλάχιστον δύο άλλες συλλήψεις στο ποινικό του μητρώο για πλαστοπροσωπία και κατοχή μαριχουάνας το 2016, σύμφωνα με τις πηγές.

Ένα μνημείο με κεριά και λουλούδια για τη δολοφονημένη μητέρα στήθηκε έξω από την πολυκατοικία την Τετάρτη.

A young mother has died, and an infant is in critical condition after they were allegedly pushed from the balcony of a Bronx apartment building on Tuesday, police said. https://t.co/W27EICF6kS https://t.co/CCtz4mFan0 — ABC News (@ABC) October 7, 2026

Διαβάστε επίσης