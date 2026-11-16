Οργή στα Σκόπια: Πάνω από 1.000 αγελάδες ελεύθερες στους δρόμους - Καταστρέφουν τα πάντα

Αδέσποτο κοπάδι περιφέρεται στους δρόμους αγροτικής πόλης με ορατό των κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, αλλά και την οδική ασφάλεια

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Οργή στα Σκόπια: Πάνω από 1.000 αγελάδες ελεύθερες στους δρόμους - Καταστρέφουν τα πάντα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Περισσότερες από 1.000 αγελάδες περιφέρονται ελεύθερες σε αγροτική περιοχή των Σκοπίων, προκαλώντας καταστροφές σε καλλιέργειες και κήπους.
  • Η ανεξέλεγκτη παρουσία των βοοειδών απειλεί την υδροδότηση και την ασφάλεια των οδηγών στην περιοχή της Κρίβα Παλάνκα.
  • Η εφαρμογή εντολής κατάσχεσης του κοπαδιού από την Υπηρεσία Τροφίμων και Κτηνιατρικών Υποθέσεων έχει αποτύχει λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων.
  • Ο δήμαρχος ζητά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 30 ημερών για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
  • Η πώληση των ζώων εκτιμάται ως πιθανή λύση, με αξία κοπαδιού μεταξύ 360.000 και 570.000 ευρώ, σε μια χώρα όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει σε φτώχεια.
Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό πρόβλημα με περισσότερες από 1.000 αγελάδες αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι μιας αγροτικής περιοχής των Σκοπίων, καθώς η ανεξέλεγκτη δράση τους, κυρίως τη νύχτα, για να φάνε, έχει προκαλέσει καταστροφές σε κήπους και καλλιέργειες, προκαλώντας την οργή της κοινότητας και το επιτακτικό αίτημα για άμεση λήψη μέτρων.

Στην Κρίβα Παλάνκα, μια αγροτική πόλη περίπου 19.000 κατοίκων ένα κοπάδι αδέσποτων βοοειδών τρομοκρατεί την περιοχή, καθώς πλέον η παρουσία τους αποτελεί κίνδυνο και για την υδροδότηση, αλλά και τους οδηγού στον δρόμο που οδηγεί στη γειτονική Βουλγαρία.

Πολλοί επιρρίπτουν ευθύνες στον γραφειοκρατικό λαβύρινθο της χώρας για την αποτυχία εφαρμογής μιας εντολής της Υπηρεσίας Τροφίμων και Κτηνιατρικών Υποθέσεων του 2024, η οποία προέβλεπε την κατάσχεση του κοπαδιού από τους τρεις ιδιοκτήτες του.

Και ακόμη και όταν οι αρχές έλαβαν νομικά μέτρα εναντίον ενός από τους ιδιοκτήτες, οι γραφειοκρατικές αδυναμίες ανέτρεψαν την υπόθεση και επέτρεψαν στον ιδιοκτήτη να αφεθεί ελεύθερος.

Ο δήμαρχος της πόλης, Σάσκο Μιτόβσκι, δήλωσε στο Associated Press, ότι η υπομονή των κατοίκων έχει εξαντληθεί και διοργανώνουν διαμαρτυρίες για να πιέσουν τις αρχές να αναλάβουν δράση.

Ζητά από τη συντηρητική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Χριστιάν Μίκοσκι να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης 30 ημερών στον δήμο, ώστε οι αρχές να επιλύσουν το πρόβλημα με τα βοοειδή μια για πάντα.

Ο Μιτόβσκι ανέφερε ότι οι αγελάδες περιφέρονται ελεύθερα σε 34 γειτονικά χωριά, ενώ πέρισι κάποια ζώα πέθαναν σε σημεία κοντά σε παροχή νερού με κύνσυνο να μολυνθεί.

Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του AP για σχόλιο.

Ως μία λύση προτείνεται η πώληση των ζώων .Με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς ζώων, η αξία του κοπαδιού εκτιμάται μεταξύ 360.000 και 570.000 ευρώ.

Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει πολλούς σε μια χώρα με 1,8 εκατομμύρια κατοίκους, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα τρίτο ζει σε συνθήκες φτώχειας και εισάγει κρέας, γάλα, λαχανικά και φρούτα, ενώ 1.000 αγελάδες περιφέρονται ανεξέλεγκτα...

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:21ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στα Σκόπια: Πάνω από 1.000 αγελάδες ελεύθερες στους δρόμους - Καταστρέφουν τα πάντα

18:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Κηφισιάς για Συντελεστές Δόμησης: Θα ληφθούν υπόψη οι απόψεις φορέων, συλλόγων και ιδιοκτητών

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιάκος: Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδερφή μου

18:08ANNOUNCEMENTS

Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης αποκαλύπτεται στο Game On powered by Allwyn

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν είναι κακή ιδέα» η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia – «Κανείς δεν απέδειξε ότι η ερωμένη του είναι κατάσκοπος»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Αυτός είναι ο 20χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αραμάτα που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Γήπεδο Παναθηναϊκού: Ομάδες Ρομά στο εργοτάξιο του Βοτανικού - Καταγγελίες από πολίτες

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Την Τετάρτη στο Περιστέρι η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη

17:47ΕΘΝΙΚΑ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Να προχωρήσει απρόσκοπτα το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου -Τι απάντησε ο Τούρκος ΥΠΕΞ

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πρόκειται για κλειστή δομή, αλλά για θετικό αφήγημα»: Στη Ρουάντα κι επίσημα το πρώτο Return Hub μεταναστών - Όσα δήλωσε ο Πλεύρης

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιου Τινγκ: Το τηλεφώνημα μία ημέρα πριν εξαφανιστεί, «να πάμε και θα πληρώσει» - Προσπαθούσε να πουλήσει εκκλησιαστικά ακίνητα

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή στη Βομβάη: Ουίλιαμ και Κέιτ παίζουν κρίκετ στη μέση του δρόμου και πανηγυρίζουν

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Έχετε παρατηρήσει ότι οι ηλικιωμένοι έχουν μεγαλύτερα αυτιά; Δείτε τι τους συμβαίνει

17:24ΥΓΕΙΑ

Αλλάζουν ξανά οι εφημερίες των νοσοκομείων στην Αττική - Νέα αύξηση στις αμοιβές των ιδιωτών ιατρών

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Εργατικό ατύχημα για 68χρονο που έπεσε από σκαλωσιά

17:18LIFESTYLE

Βραβεία Grammy του 2027: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες - Η Raye προηγείται με 11

17:12LIFESTYLE

Ο Βρετανός σταρ του Χόλιγουντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ

17:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Οδυσσέας Δήμας: Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Τίνα Σίμονς: Πέθανε η ηθοποιός του «Star Wars» - «James Bond» και «Batman» στην 60χρονη καριέρα της

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στον κόλπο της Πλαταριάς - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:01ΕΛΛΑΔΑ

Γήπεδο Παναθηναϊκού: Ομάδες Ρομά στο εργοτάξιο του Βοτανικού - Καταγγελίες από πολίτες

11:08ΚΟΣΜΟΣ

NBA: Influencer «έκλεψε την παράσταση» με αποκαλυπτική εμφάνιση – Viral οι αντιδράσεις των θεατών

11:41LIFESTYLE

Παναγιώτης Αρκουμανέας: Νυμφεύθηκε ξανά - Οι φωτογραφίες από τον γάμο και τη δεξίωση

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Αυτός είναι ο 20χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αραμάτα που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

17:12LIFESTYLE

Ο Βρετανός σταρ του Χόλιγουντ, Ρόμπερτ Πάτινσον, θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ

17:47ΕΘΝΙΚΑ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Να προχωρήσει απρόσκοπτα το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου -Τι απάντησε ο Τούρκος ΥΠΕΞ

17:24ΥΓΕΙΑ

Αλλάζουν ξανά οι εφημερίες των νοσοκομείων στην Αττική - Νέα αύξηση στις αμοιβές των ιδιωτών ιατρών

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πρόκειται για κλειστή δομή, αλλά για θετικό αφήγημα»: Στη Ρουάντα κι επίσημα το πρώτο Return Hub μεταναστών - Όσα δήλωσε ο Πλεύρης

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιου Τινγκ: Το τηλεφώνημα μία ημέρα πριν εξαφανιστεί, «να πάμε και θα πληρώσει» - Προσπαθούσε να πουλήσει εκκλησιαστικά ακίνητα

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε τουλάχιστον 78.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Αρναούτογλου και η ημερομηνία της νέας ψυχρής «εισβολής»

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Αναπάντεχη τροπή: Η σύντροφος του Αμερικανού θρύλου του σερφ «έστησε» την άγρια δολοφονία του

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Τίνα Σίμονς: Πέθανε η ηθοποιός του «Star Wars» - «James Bond» και «Batman» στην 60χρονη καριέρα της

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Αρμενία: Στα χέρια καλεσμένοι σε ζωντανή τηλεοπτική πολιτική συζήτηση

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Τι ώρα κλείνουν αύριο οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο» και «Μέγαρο Μουσικής»

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Το έγγραφο ντοκουμέντο για τον Διομήδη Κομνηνό, τον 2ο νεκρό της εξέγερσης, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

11:19LIFESTYLE

Χώρισαν Εύα Αντωνοπούλου - Παναγιώτης Αρκουμανέας μετά από 10 χρόνια γάμου

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας 2026 - 2027: Οι πρώτες ενδείξεις για Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιάκος: Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδερφή μου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ