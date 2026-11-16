Οργή στα Σκόπια: Πάνω από 1.000 αγελάδες ελεύθερες στους δρόμους - Καταστρέφουν τα πάντα

Snapshot Περισσότερες από 1.000 αγελάδες περιφέρονται ελεύθερες σε αγροτική περιοχή των Σκοπίων, προκαλώντας καταστροφές σε καλλιέργειες και κήπους.

Η ανεξέλεγκτη παρουσία των βοοειδών απειλεί την υδροδότηση και την ασφάλεια των οδηγών στην περιοχή της Κρίβα Παλάνκα.

Η εφαρμογή εντολής κατάσχεσης του κοπαδιού από την Υπηρεσία Τροφίμων και Κτηνιατρικών Υποθέσεων έχει αποτύχει λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων.

Ο δήμαρχος ζητά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 30 ημερών για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η πώληση των ζώων εκτιμάται ως πιθανή λύση, με αξία κοπαδιού μεταξύ 360.000 και 570.000 ευρώ, σε μια χώρα όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει σε φτώχεια. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό πρόβλημα με περισσότερες από 1.000 αγελάδες αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι μιας αγροτικής περιοχής των Σκοπίων, καθώς η ανεξέλεγκτη δράση τους, κυρίως τη νύχτα, για να φάνε, έχει προκαλέσει καταστροφές σε κήπους και καλλιέργειες, προκαλώντας την οργή της κοινότητας και το επιτακτικό αίτημα για άμεση λήψη μέτρων.

Στην Κρίβα Παλάνκα, μια αγροτική πόλη περίπου 19.000 κατοίκων ένα κοπάδι αδέσποτων βοοειδών τρομοκρατεί την περιοχή, καθώς πλέον η παρουσία τους αποτελεί κίνδυνο και για την υδροδότηση, αλλά και τους οδηγού στον δρόμο που οδηγεί στη γειτονική Βουλγαρία.

Πολλοί επιρρίπτουν ευθύνες στον γραφειοκρατικό λαβύρινθο της χώρας για την αποτυχία εφαρμογής μιας εντολής της Υπηρεσίας Τροφίμων και Κτηνιατρικών Υποθέσεων του 2024, η οποία προέβλεπε την κατάσχεση του κοπαδιού από τους τρεις ιδιοκτήτες του.

Και ακόμη και όταν οι αρχές έλαβαν νομικά μέτρα εναντίον ενός από τους ιδιοκτήτες, οι γραφειοκρατικές αδυναμίες ανέτρεψαν την υπόθεση και επέτρεψαν στον ιδιοκτήτη να αφεθεί ελεύθερος.

Ο δήμαρχος της πόλης, Σάσκο Μιτόβσκι, δήλωσε στο Associated Press, ότι η υπομονή των κατοίκων έχει εξαντληθεί και διοργανώνουν διαμαρτυρίες για να πιέσουν τις αρχές να αναλάβουν δράση.

Ζητά από τη συντηρητική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Χριστιάν Μίκοσκι να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης 30 ημερών στον δήμο, ώστε οι αρχές να επιλύσουν το πρόβλημα με τα βοοειδή μια για πάντα.

Ο Μιτόβσκι ανέφερε ότι οι αγελάδες περιφέρονται ελεύθερα σε 34 γειτονικά χωριά, ενώ πέρισι κάποια ζώα πέθαναν σε σημεία κοντά σε παροχή νερού με κύνσυνο να μολυνθεί.

Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του AP για σχόλιο.

Ως μία λύση προτείνεται η πώληση των ζώων .Με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς ζώων, η αξία του κοπαδιού εκτιμάται μεταξύ 360.000 και 570.000 ευρώ.

Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει πολλούς σε μια χώρα με 1,8 εκατομμύρια κατοίκους, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα τρίτο ζει σε συνθήκες φτώχειας και εισάγει κρέας, γάλα, λαχανικά και φρούτα, ενώ 1.000 αγελάδες περιφέρονται ανεξέλεγκτα...