Λιάκος: Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδερφή μου

Τι απαντά ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών σε δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας

Παναγιώτης Βελισσάρης

Λιάκος: Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδερφή μου
Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη ορκίζονται στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της Κυβέρνησης. Ο Βαγγέλης Λιάκος με την οικογένεια του, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου...
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  • Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδερφή του, παρά το γεγονός ότι τα γραφεία τους στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους του ίδιου οικογενειακού ακινήτου.
  • Η αδερφή του ασκεί επαγγελματικά τη λογιστική δραστηριότητα από το 2008 και συνεργάζεται με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 2011, οκτώ χρόνια πριν από την πρώτη εκλογή του κ. Λιάκου στη Βουλή.
  • Οι συνεργασίες της αδερφής του με δήμους είναι δημόσια αναρτημένες και δεν αφορούν δήμους της εκλογικής περιφέρειας του υφυπουργού.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ συνεταιρισμός ή μετοχική σχέση μεταξύ του κ. Λιάκου και της αδερφής του, απορρίπτοντας θέματα ηθικής ή νομικής φύσης.
  • Ο κ. Λιάκος τονίζει τη σημασία της διαφάνειας και της σαφούς διάκρισης μεταξύ προσωπικής επαγγελματικής δραστηριότητας και πολιτικής ιδιότητας συγγενικών προσώπων.
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Απάντηση σε δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας έδωσε ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος, το οποίο ανέφερε ότι το γραφείο του στον Ασπρόπυργο, συστεγάζεται με το λογιστικό γραφείο της αδελφής του.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, το εν λόγω λογιστικό γραφείο είχαν επιλέξει για απευθείας αναθέσεις οι Δήμοι Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Αίγινας, Αγκιστρίου και Κύθηρων.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Λιάκος, «η αδελφή μου ασκεί την επαγγελματική της δραστηριότητα, ως λογίστρια, από το 2008 και συνεργάζεται με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 2011, οκτώ χρόνια πριν από την πρώτη μου εκλογή στη Βουλή».

«Στεγάζεται σε οικογενειακό ακίνητο, ιδιοκτησίας του πατέρα μας και της αδελφής του, σε διαφορετικό όροφο από το πολιτικό μου γραφείο. Πρόκειται για δύο διακριτές και ανεξάρτητες δραστηριότητες. Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή μου. Δεν υπήρξαμε ποτέ συνεταίροι ή μέτοχοι σε οποιανδήποτε εταιρεία, ούτε έχω προσωπικά συνάψει επαγγελματική σύμβαση με το Δημόσιο», επεσήμανε ο υφυπουργός.

Η ανάρτηση του Βαγγέλη Λιάκου

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, θεωρώ αναγκαίο να διευκρινίσω ορισμένα πραγματικά γεγονότα, ώστε να υπάρχει μια πλήρης και αντικειμενική εικόνα.

Η αδελφή μου ασκεί την επαγγελματική της δραστηριότητα, ως λογίστρια, από το 2008 και συνεργάζεται με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 2011, οκτώ χρόνια πριν από την πρώτη μου εκλογή στη Βουλή.

Το λογιστικό της γραφείο αποτελεί συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα μας, η οποία ξεκίνησε το 1982. Στεγάζεται σε οικογενειακό ακίνητο, ιδιοκτησίας του πατέρα μας και της αδελφής του, σε διαφορετικό όροφο από το πολιτικό μου γραφείο. Πρόκειται για δύο διακριτές και ανεξάρτητες δραστηριότητες.

Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή μου. Δεν υπήρξαμε ποτέ συνεταίροι ή μέτοχοι σε οποιανδήποτε εταιρεία, ούτε έχω προσωπικά συνάψει επαγγελματική σύμβαση με το Δημόσιο.

Οι επαγγελματικές συνεργασίες της αδελφής μου με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο και είναι δημόσια αναρτημένες. Καμία από τις αναφερόμενες συνεργασίες δεν αφορά Δήμο της εκλογικής μου περιφέρειας.

Είναι σημαντικό να διαχωρίζεται η επαγγελματική δραστηριότητα ενός προσώπου από την πολιτική ιδιότητα ενός συγγενικού του προσώπου.

Για τον λόγο αυτό θεωρώ απαραίτητο να μην αποδίδεται σε εμένα η επαγγελματική δραστηριότητα της αδελφής μου, χωρίς να τεκμηριώνεται οποιαδήποτε προσωπική μου εμπλοκή.

Η διαφάνεια, ο σεβασμός στους θεσμούς και η παρουσίαση των πραγματικών γεγονότων αποτελούν για μένα σταθερές αρχές.

«Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, ο Ευάγγελος Λιάκος στη σημερινή ανάρτησή του διευκρινίζει ότι δεν υπήρξαν ποτέ συνέταιροι ή μέτοχοι με την αδερφή του», δήλωσε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει γύρω από τον νέο υφυπουργό Εσωτερικών.

«Δεν υπήρξαν ποτέ συνέταιροι ή μέτοχοι, αυτό τα λύνει όλα… δεν υπάρχει θέμα με τον κ. Λιάκο», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

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