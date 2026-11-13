Παραίτηση Τσαβδαρίδη: Σήμερα στις 12:30 η ορκωμοσία Σπανάκη, Λιάκου και Βαρτζόπουλου

Snapshot Σήμερα στις 12:30 θα γίνει η ορκωμοσία των Βασίλη Σπανάκη, Βαγγέλη Λιάκου και Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Βασίλης Σπανάκης μετακινείται από το υπουργείο Εσωτερικών στο υπουργείο Ανάπτυξης ως Γενικός Γραμματέας Εμπορίου.

Ο Βαγγέλης Λιάκος αναλαμβάνει για πρώτη φορά θέση στην κυβέρνηση ως υφυπουργός Εσωτερικών, διαδεχόμενος τον Σπανάκη.

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος επιστρέφει στο υπουργείο Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσής του.

Το χαρτοφυλάκιο της Βιομηχανίας περνά απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Snapshot powered by AI

Ορκίζονται σήμερα Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 12:30 τα νέα μέλη της κυβέρνησης, μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, όπου οι Βασίλης Σπανάκης, Βαγγέλης Λιάκος και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, αναλαμβάνουν τα νέα τους καθήκοντα.

Μετά από απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στην κυβέρνηση είναι οι εξής:

Βασίλης Σπανάκης : Ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Εσωτερικών μετακινείται στο υπουργείο Ανάπτυξης , όπου αναλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

: Ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Εσωτερικών μετακινείται στο , όπου αναλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Βαγγέλης Λιάκος : Ο βουλευτής Δυτικής Αττικής διαδέχεται τον Σπανάκη ως υφυπουργός Εσωτερικών και εισέρχεται για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα.

: Ο βουλευτής Δυτικής Αττικής διαδέχεται τον Σπανάκη ως και εισέρχεται για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Επιστρέφει στο υπουργείο Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που τον αφορούσε στο πλαίσιο της διερεύνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το χαρτοφυλάκιο της Βιομηχανίας περνά απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι πρόκειται για πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο, από αυτά που χαρακτηρίζονται κρίσιμα, και γι’ αυτό πηγαίνει απευθείας στον υπουργό.

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