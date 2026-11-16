Τραμπ: «Δεν είναι κακή ιδέα» η επιστροφή Χουάνγκ στη Nvidia

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίζεται τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο, που αποχώρησε εν μέσω σκανδάλου, καθώς αναχωρεί για τη σύνοδο με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Δημήτρης Μάνωλης

Τραμπ: «Δεν είναι κακή ιδέα» η επιστροφή Χουάνγκ στη Nvidia
President Donald Trump speaks with reporters before departing on Marine One from the South Lawn of the White House, Monday, Nov. 16, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε θετική άποψη για την πιθανή επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.
  • Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε μετά από αποκαλύψεις για εξωσυζυγική σχέση με επιχειρηματία που θεωρείται ύποπτη συνεργάτιδα της κινεζικής υπηρεσίας κρατικής ασφάλειας.
  • Ο Τραμπ αμφισβήτησε τις κατηγορίες περί κατασκοπείας της Άλις Χουάνγκ, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις.
  • Παρά τις ανησυχίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο Τραμπ συνέχισε να υποστηρίζει τη σχέση του με τον Χουάνγκ και απέρριψε ότι η υπόθεση έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.
  • Ο πρόεδρος αναμένεται να θέσει το ζήτημα της φερόμενης κατασκοπείας στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη συνάντησή τους, χωρίς να δεσμευτεί για συγκεκριμένες ερωτήσεις.
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα έβλεπε θετικά την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, λίγες ημέρες αφότου ο συνιδρυτής της εταιρείας κατασκευής τσιπ εξαναγκάστηκε σε αποχώρηση λόγω της σχέσης του με Κινέζα επιχειρηματία. Παράλληλα, επέμεινε ότι κανείς δεν έχει αποδείξει πως η γυναίκα ήταν κατάσκοπος.

«Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που θα ήθελε να επιστρέψει», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για την Ασία, ενόψει της συνάντησής του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αργότερα αυτή την εβδομάδα.

«Δεν θα είχα αντίρρηση», απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν θα ήθελε να δει τον Χουάνγκ ξανά στο τιμόνι της εταιρείας, προσθέτοντας ότι η επαναφορά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου «σίγουρα δεν είναι κακή ιδέα».

«Έριξα στο τραπέζι το όνομα του Τιμ Κουκ, αλλά θα έλεγα ότι, όσον αφορά την επαναφορά του Τζένσεν, πραγματικά πήρε ένα μεγάλο μάθημα», συνέχισε ο πρόεδρος.

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, αφού παραδέχθηκε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, με την οποία δεν έχει συγγένεια, επιχειρηματία την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν περιγράψει ως ύποπτη συνεργάτιδα του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας.

Οι New York Times ανέφεραν ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η ίδια είχε στρατολογηθεί από την κινεζική υπηρεσία και είχε αναλάβει να επηρεάσει τον Χουάνγκ, ώστε η Nvidia να διαθέτει στο Πεκίνο περισσότερα από τα προηγμένα τσιπ της. Η εφημερίδα αποκάλυψε επίσης δεύτερη σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ, με υφισταμένη του, η οποία οδήγησε το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να τον εξαναγκάσει σε αποχώρηση από την εταιρεία που είχε ιδρύσει πριν από τρεις δεκαετίες.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, υποστηρικτές του πρώην επικεφαλής της Nvidia επιχείρησαν να συγκεντρώσουν στήριξη για την επιστροφή του μέσω διαδικτυακού αιτήματος, το οποίο έχει μέχρι στιγμής συγκεντρώσει περισσότερες από 100.000 υπογραφές, μεταξύ άλλων από μετόχους και εργαζομένους της εταιρείας.

Όταν πιέστηκε επανειλημμένα να απαντήσει εάν αποδέχεται τις εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για την Άλις Χουάνγκ, ο Τραμπ τις αμφισβήτησε.

«Δεν γνωρίζω καν αν είναι κατάσκοπος. Κανείς δεν το έχει αποδείξει», είπε. «Εκείνος μάλλον δεν θα έπρεπε να είχε κάνει, σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που έκανε. Ξέρετε… ποιος ξέρει; Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά κανείς δεν έχει αποδείξει ότι είναι κατάσκοπος. Μπορεί να μην είναι».

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε διατυπώσει μια γενικότερη εκδοχή του ίδιου ισχυρισμού.

«Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι, για κάθε όμορφη γυναίκα που έρχεται στη χώρα από την Κίνα, λένε ότι είναι κατάσκοπος», δήλωσε. «Δεν γνωρίζω καν αν ήταν κατάσκοπος. Πραγματικά δεν το γνωρίζω».

Ερωτηθείς εάν εμπιστεύεται τις πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών ότι η γυναίκα ήταν Κινέζα πράκτορας και εάν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τον είχε ενημερώσει σχετικά, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είχε ακούσει κάτι τέτοιο.

«Ποιος μου το είπε αυτό; […] Δεν το έχω ακούσει. Δεν το έχω ακούσει», απάντησε. «Όχι, δεν γνωρίζω αν είναι κατάσκοπος».

Οι ισχυρισμοί του προέδρου δεν συνάδουν πλήρως με όσα είναι δημοσίως γνωστά για τις ανησυχίες των Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με τη σχέση.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ρούμπιο είχε ανησυχήσει τόσο πολύ από όσα μάθαιναν οι υπηρεσίες πληροφοριών για την Άλις Χουάνγκ μέσω ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ώστε συνέταξε απόρρητο υπόμνημα για τη φερόμενη στρατολόγησή της. Μάλιστα, ενημέρωσε τον Τραμπ σχετικά τον Μάιο, εν πτήσει προς την Κίνα με το Air Force One.

Ωστόσο, ο Τραμπ παραμέρισε τις προειδοποιήσεις του Ρούμπιο και συνέχισε τη σχέση του με τον Χουάνγκ, ο οποίος έγινε τακτικός επισκέπτης του Λευκού Οίκου, αφού δώρισε 25 εκατ. δολάρια για το έργο κατασκευής της αίθουσας χορού του προέδρου.

Ο πρόεδρος υπερασπίστηκε την απόφαση να συνεχιστούν οι πωλήσεις τσιπ στην Κίνα και απέρριψε την εκτίμηση ότι η στενή σχέση του με τον Χουάνγκ είχε θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

«Δεν τέθηκε σε κίνδυνο», δήλωσε, προτού προσθέσει ότι η χώρα «είναι πλέον ισχυρότερη από ποτέ».

Υποβάθμισε επίσης τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος λίγες ημέρες νωρίτερα είχε πει στο CNBC ότι ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ ήταν εκείνος που αντιτάχθηκε στην ένταξη της Megaspeed στη «λίστα οντοτήτων» του υπουργείου του, η οποία περιλαμβάνει εταιρείες που δεν επιτρέπεται να αγοράζουν αμερικανικά προϊόντα.

Η Megaspeed είναι εταιρεία με διασυνδέσεις με την Κίνα, την οποία διοικούσε η Άλις Χουάνγκ και η οποία θεωρείται ότι λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μηχανισμός για να βοηθά το Πεκίνο να παρακάμπτει τους ελέγχους εξαγωγών.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Λάτνικ «μπορεί να το καθυστέρησε, αλλά το έκανε επειδή […] θα μπορούσε να προκληθεί μεγάλη σύγκρουση με την Κίνα».

«Ο ένας θέλει φιλικές σχέσεις με την Κίνα και ο άλλος θέλει σύγκρουση με την Κίνα. Διαφορετικές απόψεις», είπε, αποφεύγοντας να διευκρινίσει εάν θα αντικαταστήσει τον Λάτνικ, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει στο Κογκρέσο για την υπόθεση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Στον Χουάνγκ είχε απαγορευθεί να πουλά στην Κίνα τους πιο προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia, συμπεριλαμβανομένης της σειράς Blackwell. Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον περιορισμό, υποβαθμίζοντας παράλληλα τη σημασία των υπόλοιπων πωλήσεων.

«Τα μόνα τσιπ που μπορούσε να πουλά στην Κίνα ήταν κάπως παρωχημένα, λίγο όπως τα αεροηλεκτρονικά μας συστήματα», δήλωσε. «Η πώληση των άλλων τσιπ είναι καλό πράγμα, όχι κακό».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να θέσει το θέμα της φερόμενης επιχείρησης κατασκοπείας στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, με τον οποίο αναμένεται να συναντηθεί στο επικείμενο ταξίδι του, χωρίς ωστόσο να δεσμευθεί.

«Θα τον ρωτήσω ό,τι θέλω να τον ρωτήσω», είπε.

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