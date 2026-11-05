Μυστηριώδες «φωτεινό UFO» σε βίντεο της NASA πυροδοτεί σενάρια για παραλίγο σύγκρουση με τον ΙSS

Snapshot Στις 15 Οκτωβρίου, ένα λαμπερό αντικείμενο με διάμετρο περίπου επτά μέτρα εντοπίστηκε σε ζωντανή μετάδοση της NASA κατά την προσέγγιση του διαστημικού σκάφους Dragon στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Ο ερευνητής UFO Scott C Waring ισχυρίστηκε ότι το αντικείμενο κινήθηκε παράξενα και παραλίγο να συγκρουστεί με τον ISS, χωρίς να υπάρξει αναφορά από τη NASA ή το πλήρωμα.

Η NASA δεν επιβεβαίωσε καμία απειλή ή σύγκρουση από διαστημικά συντρίμμια ή UFO κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Το αντικείμενο είχε σχήμα κώνου και καταγράφηκε δύο φορές να περνάει δίπλα από το σκάφος Dragon, με την κάμερα να το παρακολουθεί μέχρι να απομακρυνθεί.

Η αμερικανική κυβέρνηση και η NASA δεν έχουν αναγνωρίσει κανένα άγνωστο αντικείμενο ως εξωγήινης προέλευσης και δεν έχουν βρει φυσικά αποδεικτικά στοιχεία για εξωγήινη ζωή. Snapshot powered by AI

Ένα μυστηριώδες λαμπερό αντικείμενο, εντοπίστηκε στις 15 Οκτωβρίου, στη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης της NASA, καθώς ένα διαστημικό σκάφος μεταφοράς φορτίου Dragon της SpaceX πλησίαζε τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με νέα προμήθειες.

LIVE: Watch as a SpaceX Dragon cargo spacecraft docks to the @Space_Station, delivering thousands of pounds of supplies and science experiments that could help treat diseases back on Earth. https://t.co/7ILVaU0k9P — NASA (@NASA) October 15, 2026

Το αντικείμενο δεν πέρασε απαρατήρητο από τον ερευνητή UFO, Scott C Waring του UFO Sightings Daily: «Αυτό το UFO είχε διάμετρο περίπου επτά μέτρα και θα μπορούσε να είχε καταστρέψει τον σταθμό αν τον είχε χτυπήσει. Το πλήρωμα του DragonX δεν ανέφερε τίποτα σχετικά, ούτε το κέντρο ελέγχου της NASA, ούτε καν ο ίδιος ο σταθμός», πρόσθεσε.

Ο ερευνητής ισχυρίστηκε επίσης ότι η μετάδοση της NASA κατέγραψε ένα άλλο μη αναγνωρισμένο σκάφος που κινούνταν ακανόνιστα γύρω από το φορτηγό σκάφος Dragon.

Η NASA δεν έκανε καμία αναφορά σε παραλίγο σύγκρουση, απειλή από διαστημικά συντρίμμια ή UFO κατά τη διάρκεια της προσέγγισης ή της πρόσδεσης.

Οι κάμερες που παρακολουθούσαν το φορτηγό πλοίο εντόπισαν μια αμυδρή εικόνα να περνάει δίπλα από το όχημα της SpaceX σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, καθώς αυτό διέσχιζε την τροχιά της Γης.

Και στις δύο περιπτώσεις, το αντικείμενο είχε σχήμα κώνου και ταλαντευόταν εμπρός-πίσω, ενώ η κάψουλα κατευθυνόταν προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

«Βλέπετε πόσο παράξενα κινούνται; Κινούνται διαφορετικά από οποιοδήποτε αεροσκάφος ή διαστημικό σκάφος έχουμε δει ποτέ. Δεν συμμορφώνεται με τους νόμους της φυσικής όπως οι άνθρωποι περιμένουν. Ο τρόπος που κινείται είναι παράξενος», ισχυρίστηκε ο Waring στην ανάλυσή του για το βίντεο στο YouTube.

Το αντικείμενο που παρατηρήθηκε να περνά δίπλα από το διαστημικό σκάφος «Dragon» ήταν πολύ αχνό στο βίντεο, και ο Waring παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να αποδείξει ότι η εικόνα που εμφανίζεται στο βίντεο ήταν ένα γνήσιο UFO.

Ο Waring εκτίμησε, με βάση το μέγεθος του σταθμού, ότι το UFO βρισκόταν περίπου 82 πόδια μακριά από το να χτυπήσει τα ηλιακά πάνελ της κατασκευής όταν πέρασε δίπλα του.

Η κάμερα της SpaceX συνέχισε να καταγράφει το αντικείμενο για αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ αυτό βρισκόταν σταθερά στραμμένο προς τον ISS. Η ζωντανή μετάδοση της NASA δεν άλλαξε θέση μέχρις ότου το UFO βγει από το οπτικό πεδίο και απομακρυνθεί με ασφάλεια από τον σταθμό.

Ο ISS έχει χτυπηθεί πολλές φορές από μικροσκοπικούς μικρομετεωρίτες και διαστημικά συντρίμμια, αλλά ποτέ δεν έχει χτυπηθεί από κάτι που να πλησιάζει το εκτιμώμενο μέγεθος του αντικειμένου που πέρασε δίπλα του.

Αρκετές ζωντανές μεταδόσεις της NASA έχουν καταγράψει άγνωστα αντικείμενα στην τροχιά της Γης, αλλά η διαστημική υπηρεσία δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ κανένα από αυτά ως εξωγήινης προέλευσης.

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει επίσης εδώ και δεκαετίες ότι δεν έχει ανακτηθεί καμία φυσική απόδειξη για UFO ή εξωγήινη ζωή από τη NASA ή το στρατό.

«Ίσως κάνω λάθος. Ίσως αυτό να μην είναι UFO. Αλλά για μένα, αυτό απλώς επιβεβαιώνει ότι υπάρχει νοήμονα ζωή εκεί έξω. Μας παρακολουθεί. Μας σαρώνει και θέλει να δει τι σκαρώνουμε», δήλωσε ο Waring την 1η Νοεμβρίου.