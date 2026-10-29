Τραγωδία στην Καππαδοκία: Κατέρρευσε η «Καμινάδα της Νεράιδας» - Δύο νεκροί
Σε εξέλιξη είναι έρευνες διάσωσης για τυχόν εγκλωβισμένους, καθώς υπήρχαν άνθρωποι στο σημείο την ώρα της κατάρρευσης
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- Κατέρρευσε η «Καμινάδα της Νεράιδας» στην Καππαδοκία, με δύο νεκρούς και έναν τραυματία.
- Η κατάρρευση συνέβη κοντά στο Υπαίθριο Μουσείο του Γκόρεμε, όπου υπήρχαν άνθρωποι την ώρα του συμβάντος.
- Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες διάσωσης για τυχόν εγκλωβισμένους στο σημείο.
- Στο σημείο έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα και ομάδες διάσωσης.
- Η περιοχή παρουσιάζει μεγάλη κινητοποίηση μετά την τραγωδία.
Στην Καππαδοκία, ένα σύμβολό της, μία από τις «Καμινάδες των Νεράιδων» κατέρρευσε, στην είσοδο του Υπαίθριου Μουσείου του Γκόρεμε με δύο άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους και ένα να έχει τραυματιστεί.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε εξέλιξη είναι έρευνες διάσωσης για τυχόν εγκλωβισμένους, καθώς υπήρχαν άνθρωποι στο σημείο την ώρα της κατάρρευσης, καθώς οι Καμινάδες της Νεράιδας βρίσκονται κοντά στο υπαίθριο πάρκινγκ.
Στο σημείο έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα.
Το 2024, μια Καμινάδα Νεράιδας, κατέρρευσε μετά από έντονη χιονόπτωση, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Το 2025, επίσης μία καμινάδα κατέρρευσε μερικώς.