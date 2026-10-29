Τραγωδία στην Καππαδοκία: Κατέρρευσε η «Καμινάδα της Νεράιδας» - Δύο νεκροί

Snapshot Κατέρρευσε η «Καμινάδα της Νεράιδας» στην Καππαδοκία, με δύο νεκρούς και έναν τραυματία.

Η κατάρρευση συνέβη κοντά στο Υπαίθριο Μουσείο του Γκόρεμε, όπου υπήρχαν άνθρωποι την ώρα του συμβάντος.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες διάσωσης για τυχόν εγκλωβισμένους στο σημείο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα και ομάδες διάσωσης.

Η περιοχή παρουσιάζει μεγάλη κινητοποίηση μετά την τραγωδία. Snapshot powered by AI

Στην Καππαδοκία, ένα σύμβολό της, μία από τις «Καμινάδες των Νεράιδων» κατέρρευσε, στην είσοδο του Υπαίθριου Μουσείου του Γκόρεμε με δύο άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους και ένα να έχει τραυματιστεί.

Kapadokya’da peribacası yıkıldı… Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacası yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği öğrenildi. https://t.co/vIpa2dYzA2 — Lale Haber (@lale_haber) October 29, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε εξέλιξη είναι έρευνες διάσωσης για τυχόν εγκλωβισμένους, καθώς υπήρχαν άνθρωποι στο σημείο την ώρα της κατάρρευσης, καθώς οι Καμινάδες της Νεράιδας βρίσκονται κοντά στο υπαίθριο πάρκινγκ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα.

🚨 KAPADOKYA’DA FACİA! ⚠️ PERİ BACALARI ÇÖKTÜ, ÖLÜ VE YARALILAR VAR! ⚠️ BÖLGEDE BULUNANLAR ÇÖKEN KAYA VE TOPRAK KÜTLESİNİN ALTINDA KALDI! 🔴 Nevşehir Ürgüp-Göremedeki Kapadokya’da peri bacalarının bulunduğu bölgede büyük bir çökme meydana geldi. İlk bilgilere göre olay sırasında bölgede bulunan bazı kişiler çöken parçaların altında kaldı. ‼️ İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, olayda hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu bildiriliyor. 🚑 Ekiplerin bölgedeki arama-kurtarma ve sağlık çalışmaları sürüyor. 📹 Kapadokya’nın simgesi peri bacalarında yaşanan facianın ardından bölgede büyük hareketlilik yaşanıyor. — Doğan Can (@dogancancesur) October 29, 2026

Το 2024, μια Καμινάδα Νεράιδας, κατέρρευσε μετά από έντονη χιονόπτωση, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Το 2025, επίσης μία καμινάδα κατέρρευσε μερικώς.

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