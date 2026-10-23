Τρομακτική κατάρρευση στο Ναϊρόμπι: Εμπορικό κέντρο 18 ορόφων πέφτει σαν «χάρτινος πύργος»

Snapshot Ένα υπό κατασκευή εμπορικό κέντρο 18 ορόφων κατέρρευσε ξαφνικά στο Ναϊρόμπι, Κένυα.

Υπάρχει πιθανότητα να έχουν παγιδευτεί άνθρωποι, πιθανώς εργάτες, στα ερείπια του κτηρίου.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πραγματοποιούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο σημείο της κατάρρευσης.

Η αιτία της κατάρρευσης διερευνάται και πιθανές παραβάσεις στην κατασκευή θεωρούνται ύποπτοι παράγοντες.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Eastleigh γύρω στις 13:40 τοπική ώρα. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη είναι έρευνες εντοπισμού και διάσωσης παγιδευμένων στα συντρίμμια ενός κτηρίου που κατέρρευσε στο Ναϊρόμπι της Κένυας.

Το υπό κατασκευή εμπορικό κέντρο των 18 ορόφων έπεσε σαν «χάρτινος πύργος» μέσα σε δευτερόλεπτα όπως κατέγραψαν βίντεο που εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο, ενώ όπως αναφέρει το Citizen TV, είναι πιθανόν άνθρωποι, πιθανότατα εργάτες να έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο, διεξάγοντας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Το αίτιο διερευνάται, αλλά πιθανές παραβάσεις στην κατασκευή βρίσκονται μεταξύ των υπόπτων παραγόντων.

High-rise under construction collapses in Kenya’s capital An 18-storey shopping mall collapsed in Nairobi. People may be trapped under the rubble, Citizen TV reports. Emergency services are at the scene, carrying out search and rescue operations. The incident occurred in the Eastleigh district at around 1:40 p.m. local time. The multi-storey building collapsed in a matter of seconds, like a house of cards. The cause is under investigation, but potential construction violations are among the suspected factors. — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2026

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