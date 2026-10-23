Τρομακτική κατάρρευση στο Ναϊρόμπι: Εμπορικό κέντρο 18 ορόφων πέφτει σαν «χάρτινος πύργος»
Το πολυώροφο κτήριο ήταν υπό κατασκευή και υπάρχουν φόβοι ότι αρκετοί εργάτες έχουν παγιδευτεί στα ερείπια
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- Ένα υπό κατασκευή εμπορικό κέντρο 18 ορόφων κατέρρευσε ξαφνικά στο Ναϊρόμπι, Κένυα.
- Υπάρχει πιθανότητα να έχουν παγιδευτεί άνθρωποι, πιθανώς εργάτες, στα ερείπια του κτηρίου.
- Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πραγματοποιούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο σημείο της κατάρρευσης.
- Η αιτία της κατάρρευσης διερευνάται και πιθανές παραβάσεις στην κατασκευή θεωρούνται ύποπτοι παράγοντες.
- Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Eastleigh γύρω στις 13:40 τοπική ώρα.
Σε εξέλιξη είναι έρευνες εντοπισμού και διάσωσης παγιδευμένων στα συντρίμμια ενός κτηρίου που κατέρρευσε στο Ναϊρόμπι της Κένυας.
Το υπό κατασκευή εμπορικό κέντρο των 18 ορόφων έπεσε σαν «χάρτινος πύργος» μέσα σε δευτερόλεπτα όπως κατέγραψαν βίντεο που εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο, ενώ όπως αναφέρει το Citizen TV, είναι πιθανόν άνθρωποι, πιθανότατα εργάτες να έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο, διεξάγοντας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Το αίτιο διερευνάται, αλλά πιθανές παραβάσεις στην κατασκευή βρίσκονται μεταξύ των υπόπτων παραγόντων.
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