Νότια Κορέα: Κατέρρευσε τμήμα οροφής ενός σούπερ μάρκετ - Τουλάχιστον 38 τραυματίες

Αν και, αρχικά, υπήρχε μια πιθανότητα να αυξηθεί ο αριθμός των τραυματιών, διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο έκριναν ότι ήταν εξαιρετικά απίθανο να έχει τραυματιστεί κάποιος σοβαρά

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Νότια Κορέα: Κατέρρευσε τμήμα οροφής ενός σούπερ μάρκετ - Τουλάχιστον 38 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
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Τουλάχιστον 38 άτομα τραυματίστηκαν αφού κατέρρευσε τμήμα οροφής ενός σούπερ μάρκετ στην Νότια Κορέα, όπως ανακοίνωσε η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης Νταεγκού ανέφερε ότι 66 ακόμη άτομα εκκένωσαν το κτίριο μετά την κατάρρευση, η οποία σημειώθηκε στις 10:16 π.μ (τοπική ώρα 16:00 ώρα Ελλάδος), χωρίς να έχουν τραυματιστεί. Εννέα άτομα μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Αν και, αρχικά, υπήρχε μια πιθανότητα να αυξηθεί ο αριθμός των τραυματιών, διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο έκριναν ότι ήταν εξαιρετικά απίθανο να έχει τραυματιστεί κάποιος σοβαρά, δήλωσε ο εκπρόσωπος της τοπικής Πυροσβεστικής υπηρεσίας, Γιουν Τζονγκ-μι.

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την κατάρρευση, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες.

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