Νότια Κορέα: Κατέρρευσε τμήμα οροφής ενός σούπερ μάρκετ - Τουλάχιστον 38 τραυματίες
Αν και, αρχικά, υπήρχε μια πιθανότητα να αυξηθεί ο αριθμός των τραυματιών, διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο έκριναν ότι ήταν εξαιρετικά απίθανο να έχει τραυματιστεί κάποιος σοβαρά
Τουλάχιστον 38 άτομα τραυματίστηκαν αφού κατέρρευσε τμήμα οροφής ενός σούπερ μάρκετ στην Νότια Κορέα, όπως ανακοίνωσε η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης Νταεγκού ανέφερε ότι 66 ακόμη άτομα εκκένωσαν το κτίριο μετά την κατάρρευση, η οποία σημειώθηκε στις 10:16 π.μ (τοπική ώρα 16:00 ώρα Ελλάδος), χωρίς να έχουν τραυματιστεί. Εννέα άτομα μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.
Αν και, αρχικά, υπήρχε μια πιθανότητα να αυξηθεί ο αριθμός των τραυματιών, διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο έκριναν ότι ήταν εξαιρετικά απίθανο να έχει τραυματιστεί κάποιος σοβαρά, δήλωσε ο εκπρόσωπος της τοπικής Πυροσβεστικής υπηρεσίας, Γιουν Τζονγκ-μι.
Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την κατάρρευση, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες.