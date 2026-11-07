Βραζιλία: Τέσσερις τραυματίες στην κατάρρευση 4ώροφου εμπορικού κτιρίου στη Σάου Πάουλου

Snapshot Κατέρρευσε η οροφή και μέρος τετραώροφου εμπορικού κτιρίου στη Σάου Πάουλου, Βραζιλία.

Τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Στο κτίριο βρίσκονταν 35 άτομα κατά την κατάρρευση και όλοι διασώθηκαν.

Περίπου 20 άτομα παγιδεύτηκαν αρχικά σε αίθουσα που δεν κατέρρευσε.

Το κτίριο βρίσκεται στη συνοικία Μπρας, έναν εμπορικό κόμβο της μητρόπολης. Snapshot powered by AI

Η οροφή και μέρος τετραώροφου κτιρίου εμπορικής χρήσης κατέρρευσε στο κεντρικό τμήμα της βραζιλιάνικης μητρόπολης Σάου Πάουλου χθες Παρασκευή, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των αρχών, οι οποίες διευκρίνισαν ότι τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι.

Εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος τόνισε πως μέσα στο κτίριο βρίσκονταν 35 άνθρωποι όταν σημειώθηκε η μερική κατάρρευσή του, προσθέτοντας ότι διασώθηκαν όλοι.

Οι τέσσερις άνθρωποι που υπέστησαν τραυματισμούς έχουν πλέον διακομιστεί σε νοσοκομεία και βρίσκονται όλοι σε σταθερή κατάσταση, πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Νωρίτερα, βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για δεκάδες τραυματίες.

Περίπου 20 άνθρωποι παγιδεύτηκαν αρχικά σε αίθουσα που δεν κατέρρευσε, κατά την πολιτειακή κυβέρνηση στη Σαν Πάουλου, που επικαλέστηκε τις πρώτες πληροφορίες των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

Το κτίριο βρίσκεται στη συνοικία Μπρας, εμπορικό κόμβο της μητρόπολης, όπου βρίσκονται διάφορα πολυκαταστήματα.

Εικόνες που μετέδωσαν βραζιλιάνικα ΜΜΕ εικονίζουν μεγάλο μέρος του εμπορικού κτιρίου να έχει καταρρεύσει. Η πρόσοψη δεν καταστράφηκε τελείως, αλλά μεγάλο μέρος της κτιριακής δομής υποχώρησε.

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