Φρίκη στη Βραζιλία: Νεκροί με ίχνη ασφυξίας πάνω στο κρεβάτι μητέρα και ο 6χρονος γιος της
Ο δράστης ειδοποίησε συνάδελφος της πρώην συντρόφου του για τα πτώματα και συνελήφθη αργότερα στο σπίτι των γονιών του
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- Η 29χρονη δικηγόρος Άννα Γκαμπριέλα Φάρια Λίμα και ο 6χρονος γιος της Ραφαήλ βρέθηκαν νεκροί με ίχνη ασφυξίας στο σπίτι τους στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.
- Ο βασικός ύποπτος είναι ο 41χρονος πρώην σύντροφός της, επιχειρηματίας Έρικ Κονράδο Άλβες ντε Αλμέιντα, ο οποίος συνελήφθη μετά το έγκλημα.
- Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον ύποπτο να εισέρχεται και να αποχωρεί μόνος από το συγκρότημα, χωρίς να μπαίνει κανείς άλλος στο διάστημα του εγκλήματος.
- Η σχέση του θύματος με τον ύποπτο είχε ιστορικό βίας, απειλών και παρακολούθησης, με μαρτυρίες που αναφέρουν εκφοβισμό με όπλα.
- Η υπόθεση διερευνάται ως φονικό με κίνητρο το φεμινισμό και το βίαιο θάνατο συγγενούς (vicaricidio), ενώ η δικαιοσύνη έχει διατάξει προφυλάκιση του κατηγορούμενου.
Ένα φρικιαστικό έγκλημα συγκλονίζει το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, με θύματα μία μητέρα και τον 6χρονο γιο της, που βρέθηκαν νεκροί μέσα στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού τους με βασικό ύποπτο τον πρώην σύντροφό της.
Η 29χρονη δικηγόρος Anna Gabriela Faria Lima και ο μικρός της γιος Raphael βρέθηκαν άψυχοι ξαπλωμένοι μαζί στο διπλό κρεβάτι στην πόλη Cotia.
Η τραγωδία ήρθε στο φως το βράδυ της Τρίτης όταν συνάδελφος του δικηγόρου έλαβε κλήση από τον βασικό ύποπτο, τον επιχειρηματία Eric Conrado Alves de Almeida (41 ετών), ο οποίος της είπε ότι στο σπίτι της Anna υπήρχαν δύο πτώματα.
Η αστυνομία εντόπισε τις σορούς. Οι κάμερες ασφαλείας του κτηρίου κατέγραψαν τον επιχειρηματία να μπαίνει στο συγκρότημα με τα θύματα το βράδυ της Κυριακής και να φεύγει νωρίς τα ξημερώματα της Δευτέρας, χωρίς να καταγράψει την είσοδο οποιουδήποτε άλλου ατόμου σε αυτό το διάστημα.
Μαρτυρίες συγγενών και κοντινών στη γυναίκα ανθρώπων, ανέφεραν πως η σχέση του ζευγαριού σημαδεύτηκε από συνεχείς χωρισμούς, διώξεις και απειλές θανάτου. Μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι ο επιχειρηματίας είχε έρθει να επιδείξει πυροβόλα όπλα για να την εκφοβίσει.
Αν και τα επίσημα αίτια θανάτου εξακολουθούν να εξετάζονται, η κύρια υπόθεση δείχνει ασφυξία, ενώ δεν αποκλείεται πρώτα να σκότωσε το παιδί, ώστε να προκαλέσει μεγαλύτερο πόνο στην πρώην σύντροφό τους.
Μετά το έγκλημα, ο επιχειρηματίας κατέφυγε στο σπίτι των γονιών του, όπου τελικά συνελήφθη από τις Αρχές. Τη στιγμή της σύλληψής του, προσπάθησε κυνικά να δικαιολογήσει το γεγονός διαβεβαιώνοντας την αστυνομία ότι «η γυναίκα της ζωής του πέθανε στην αγκαλιά του».