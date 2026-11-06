Φρίκη στη Βραζιλία: Νεκροί με ίχνη ασφυξίας πάνω στο κρεβάτι μητέρα και ο 6χρονος γιος της

Snapshot Η 29χρονη δικηγόρος Άννα Γκαμπριέλα Φάρια Λίμα και ο 6χρονος γιος της Ραφαήλ βρέθηκαν νεκροί με ίχνη ασφυξίας στο σπίτι τους στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Ο βασικός ύποπτος είναι ο 41χρονος πρώην σύντροφός της, επιχειρηματίας Έρικ Κονράδο Άλβες ντε Αλμέιντα, ο οποίος συνελήφθη μετά το έγκλημα.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον ύποπτο να εισέρχεται και να αποχωρεί μόνος από το συγκρότημα, χωρίς να μπαίνει κανείς άλλος στο διάστημα του εγκλήματος.

Η σχέση του θύματος με τον ύποπτο είχε ιστορικό βίας, απειλών και παρακολούθησης, με μαρτυρίες που αναφέρουν εκφοβισμό με όπλα.

Η υπόθεση διερευνάται ως φονικό με κίνητρο το φεμινισμό και το βίαιο θάνατο συγγενούς (vicaricidio), ενώ η δικαιοσύνη έχει διατάξει προφυλάκιση του κατηγορούμενου. Snapshot powered by AI

Ένα φρικιαστικό έγκλημα συγκλονίζει το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, με θύματα μία μητέρα και τον 6χρονο γιο της, που βρέθηκαν νεκροί μέσα στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού τους με βασικό ύποπτο τον πρώην σύντροφό της.

Η 29χρονη δικηγόρος Anna Gabriela Faria Lima και ο μικρός της γιος Raphael βρέθηκαν άψυχοι ξαπλωμένοι μαζί στο διπλό κρεβάτι στην πόλη Cotia.

🇧🇷 🔴 HORROR EN BRASIL: Una abogada y su hijo de seis años fueron hallados sin vida en su cama matrimonial. Un desgarrador crimen sacude al estado de San Pablo. La abogada Anna Gabriela Faria Lima (29 años) y su pequeño hijo Raphael (6 años) fueron encontrados sin vida acostados juntos sobre una cama matrimonial en un departamento de la ciudad de Cotia, tras un brutal ataque que apunta directamente a la expareja de la víctima. La tragedia salió a luz el martes por la noche cuando una colega de la abogada recibió un llamado del principal sospechoso, el empresario Eric Conrado Alves de Almeida (41 años), quien le indicó que había dos cuerpos en el domicilio de Anna. La policía acudió de inmediato y confirmó el hallazgo de madre e hijo. Las cámaras de seguridad del edificio revelaron la clave del caso: captaron al empresario entrando al complejo junto a las víctimas el domingo a las 21:35 y retirándose en solitario a las 2:14 de la madrugada del lunes, sin registrarse el ingreso de ninguna otra persona en ese intervalo. Allegados a la mujer relataron que la relación estuvo marcada por constantes rupturas, persecuciones y amenazas de muerte. Testigos confirmaron que el empresario había llegado a exhibir armas de fuego para intimidarla. Aunque las causas oficiales del deceso aún se peritan, la principal hipótesis apunta a una asfixia, investigándose el caso bajo las figuras de femicidio y vicaricidio (asesinato de un familiar para causar sufrimiento a la mujer). Tras el crimen, el empresario se refugió en la casa de sus padres, donde finalmente fue capturado por las autoridades. Al momento de ser arrestado, intentó justificar el hecho cínicamente asegurando ante la policía que "la mujer de su vida murió en sus brazos". La justicia ya dictó su prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial. — MACHI 👑 (@arroba_machi) November 5, 2026

Η τραγωδία ήρθε στο φως το βράδυ της Τρίτης όταν συνάδελφος του δικηγόρου έλαβε κλήση από τον βασικό ύποπτο, τον επιχειρηματία Eric Conrado Alves de Almeida (41 ετών), ο οποίος της είπε ότι στο σπίτι της Anna υπήρχαν δύο πτώματα.

Η αστυνομία εντόπισε τις σορούς. Οι κάμερες ασφαλείας του κτηρίου κατέγραψαν τον επιχειρηματία να μπαίνει στο συγκρότημα με τα θύματα το βράδυ της Κυριακής και να φεύγει νωρίς τα ξημερώματα της Δευτέρας, χωρίς να καταγράψει την είσοδο οποιουδήποτε άλλου ατόμου σε αυτό το διάστημα.

A Polícia Civil procura Eric Conrado de Almeida, de 41 anos, suspeito de matar a ex-namorada, a advogada Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e o filho dela, de seis anos, em Cotia, na Grande São Paulo. Os corpos foram encontrados no apartamento onde as vítimas moravam, com sinais de asfixia. Segundo a investigação, o suspeito deixou o condomínio sozinho durante a madrugada. Testemunhas relataram episódios de violência, ameaças e perseguição durante o relacionamento. A polícia solicitou à Justiça a prisão temporária do empresário, que segue foragido. O caso foi registrado como feminicídio e vicaricídio. 👉 Veja essa e outras notícias em https://t.co/jRV939pgdH #JornalDaRecord #JR24H — Jornal da Record (@jornaldarecord) November 4, 2026

Μαρτυρίες συγγενών και κοντινών στη γυναίκα ανθρώπων, ανέφεραν πως η σχέση του ζευγαριού σημαδεύτηκε από συνεχείς χωρισμούς, διώξεις και απειλές θανάτου. Μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι ο επιχειρηματίας είχε έρθει να επιδείξει πυροβόλα όπλα για να την εκφοβίσει.

Αν και τα επίσημα αίτια θανάτου εξακολουθούν να εξετάζονται, η κύρια υπόθεση δείχνει ασφυξία, ενώ δεν αποκλείεται πρώτα να σκότωσε το παιδί, ώστε να προκαλέσει μεγαλύτερο πόνο στην πρώην σύντροφό τους.

Μετά το έγκλημα, ο επιχειρηματίας κατέφυγε στο σπίτι των γονιών του, όπου τελικά συνελήφθη από τις Αρχές. Τη στιγμή της σύλληψής του, προσπάθησε κυνικά να δικαιολογήσει το γεγονός διαβεβαιώνοντας την αστυνομία ότι «η γυναίκα της ζωής του πέθανε στην αγκαλιά του».

A Justiça decidiu manter a prisão de Eric Alves de Almeida, suspeito de matar a ex-namorada, Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e o filho dela, Raphael, de seis anos, em Cotia, na Grande São Paulo. O empresário ficará preso por mais 30 dias. A polícia investiga se as vítimas foram dopadas antes de morrer e aguarda laudos para determinar as causas das mortes. Segundo a investigação, Anna Gabriela já havia relatado ameaças e episódios de violência praticados pelo ex-namorado. 👉 Veja essa e outras notícias em https://t.co/jRV939pO3f #JornalDaRecord #JR24H — Jornal da Record (@jornaldarecord) November 6, 2026

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