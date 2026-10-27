Φρίκη στη Βρετανία: Nάρκωνε τη γυναίκα του και την «πρόσφερε» σε αγνώστους μέσω διαδικτύου

Snapshot Ο 50χρονος Φίλιπ Γιανγκ νάρκωνε τη γυναίκα του και την «πρόσφερε» σε άγνωστους μέσω αγγελιών στο διαδίκτυο για σεξουαλική κακοποίηση, καταγράφοντας τα περιστατικά σε βίντεο.

Η σύζυγός του, Τζοάν Γιανγκ, υπέστη κακοποίηση επί 13 χρόνια και αποκάλυψε το μαρτύριό της, αρνούμενη την ανωνυμία της.

Τέσσερις άνδρες που συμμετείχαν στις επιθέσεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες, ενώ ένας πέμπτος έχει ομολογήσει ενοχή.

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων βασίζεται στον ισχυρισμό συναίνεσης, ο οποίος καταρρίπτεται από βίντεο που αποδεικνύουν την ανικανότητα της γυναίκας να αντιδράσει.

Ο Φίλιπ Γιανγκ έχει ομολογήσει σχεδόν 50 σεξουαλικά αδικήματα και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, ενώ η δίκη συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Φρίκη προκαλούν στη Βρετανία οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες μιας από τις πιο νοσηρές υποθέσεις κακοποίησης στα χρονικά, η οποία εκτυλισσόταν αθόρυβα επί 13 ολόκληρα χρόνια. Πρωταγωνιστής της φρίκης είναι ο 50χρονος Φίλιπ Γιανγκ, πρώην δημοτικός σύμβουλος του Συντηρητικού Κόμματος (Τόρις) και σύμβουλος επιχειρήσεων, ο οποίος μετέτρεψε τη συζυγικό κρεβάτι σε κολαστήριο για την ανυποψίαστη σύζυγό του και μητέρα των τριών παιδιών τους.

Η 49χρονη Τζοάν Γιανγκ, η οποία παραιτήθηκε από το δικαίωμα στην ανωνυμία της για να βρει το θάρρος να καταγγείλει το μαρτύριό της, πίστευε επί χρόνια ότι βρισκόταν σε έναν απολύτως μονογαμικό γάμο. Η πραγματικότητα, ωστόσο, ήταν ανατριχιαστική: ο σύζυγός της την νάρκωνε συστηματικά ρίχνοντας ισχυρά ηρεμιστικά, όπως κεταμίνη, στο βραδινό της ποτό. Όταν η γυναίκα έχανε τις αισθήσεις της, εκείνος έβαζε στο σπίτι αγνώστους που έβρισκε μέσω αγγελιών στο διαδίκτυο για να την κακοποιήσουν σεξουαλικά, ενώ ο ίδιος παρακολουθούσε και βιντεοσκοπούσε.

Το σατανικό σχέδιο και οι αγγελίες στο Craigslist

Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο του Γουίντσεστερ, ο Γιανγκ ομολόγησε την ενοχή του για σχεδόν 50 σεξουαλικά αδικήματα νωρίτερα φέτος. Το modus operandi του πρώην πολιτικού ήταν αδιανόητο. Αναρτούσε αγγελίες σε ιστότοπους όπως το Craigslist, το Grindr και σε σελίδες ανταλλαγής συντρόφων (swinging), δημοσιεύοντας φωτογραφίες της συζύγου του, δεμένης και με κλειστά μάτια, προωθώντας την ως «προσφορά».

Η εισαγγελέας Σάρα Τζόουνς ανέφερε ότι ο Γιανγκ αναζητούσε άνδρες «οποιασδήποτε ηλικίας, οποιασδήποτε φυλής», αρκεί να βρίσκονταν κοντά στην περιοχή του Σουίντον, ώστε να μπορούν να σπεύσουν στο σπίτι αμέσως μόλις η γυναίκα του έπεφτε σε βαθύ, φαρμακευτικό λήθαργο.

Στο εδώλιο οι «καλεσμένοι» βιαστές

Σήμερα, στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθονται τέσσερις από τους άνδρες που ανταποκρίθηκαν σε αυτές τις αγγελίες, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες που κυμαίνονται από σεξουαλική επίθεση έως βιασμό για περιστατικά μεταξύ 2016 και 2023. Πρόκειται για τους Νόρμαν Μακσόνι, Κόνορ Σάντερσον-Ντόιλ, Ρίτσαρντ Γουίλκινς και Μοχάμεντ Χασάν, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες. (Ένας πέμπτος άνδρας, ο Ντιν Χάμιλτον, έχει ήδη δηλώσει ένοχος).

Η υπερασπιστική γραμμή των τεσσάρων κατηγορουμένων βασίζεται στον ισχυρισμό ότι πίστευαν πως η γυναίκα συναινούσε και ότι όλο αυτό ήταν ένα ακραίο παιχνίδι ρόλων (kink) του ζευγαριού, καθώς ο Γιανγκ τούς είχε διαβεβαιώσει σχετικά.

Τα βίντεο-σοκ καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς

Ωστόσο, η εισαγγελέας ήταν καταπέλτης, χαρακτηρίζοντας την άμυνά τους ως την «τελευταία απεγνωσμένη ζαριά τους». Η κα Τζόουνς παρουσίασε στο δικαστήριο το οπτικοακουστικό υλικό που τραβούσε ο ίδιος ο σύζυγος, το οποίο αποδεικνύει την απόλυτη αδυναμία της 49χρονης να αντιδράσει. Σε ένα βίντεο από βιασμό το 2016, η γυναίκα ακούγεται ξεκάθαρα να ροχαλίζει βυθισμένη στον ύπνο, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα ακούγεται να ψελλίζει ασυνάρτητα ή να λέει «όχι».

«Ήθελαν να ικανοποιήσουν τη φαντασία τους και τη φαντασία του Φιλ Γιανγκ, και απλώς δεν τους ένοιαζε καθόλου για τα συναισθήματα ή τη συναίνεση της Τζο», τόνισε η εισαγγελέας.

Ο εφιάλτης της 49χρονης έλαβε τέλος εντελώς τυχαία, όταν οι αρχές εντόπισαν «ακραίες εικόνες» του Γιανγκ σε εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε ότι ο διεστραμμένος σύζυγος είχε καταγράψει τη γυναίκα του χωρίς τη συναίνεσή της πάνω από 200 φορές και είχε δημοσιεύσει το υλικό περισσότερες από 500 φορές στο διαδίκτυο. Μάλιστα, τον Μάιο, ο πρώην δημοτικός σύμβουλος δήλωσε ένοχος και για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, βυθίζοντας ακόμη περισσότερο την άλλοτε αξιοσέβαστη εικόνα του στο απόλυτο σκοτάδι.

Η δίκη των τεσσάρων ανδρών συνεχίζεται και αναμένεται να διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες, οπότε και θα ανακοινωθούν οι ποινές τόσο για τον Φίλιπ Γιανγκ όσο και για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.

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