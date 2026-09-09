Νέα υπόθεση «Πελικό» στην Αυστρία: Πέθανε αφού τη νάρκωσε ο συζυγός της και την εξέδωσε σε γείτονα

Μια 39χρονη μητέρα στην Αυστρία πέθανε μετά από συστηματική κακοποίηση, σε μια εφιαλτική υπόθεση που θυμίζει έντονα την τραγωδία της Ζιζέλ Πελικό, προκαλώντας παγκόσμιο αποτροπιασμό

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Νέα υπόθεση «Πελικό» στην Αυστρία: Πέθανε αφού τη νάρκωσε ο συζυγός της και την εξέδωσε σε γείτονα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια 39χρονη γυναίκα στην Αυστρία πέθανε από σοβαρούς τραυματισμούς που προκλήθηκαν από σεξουαλική κακοποίηση, μετά από συστηματική κακοποίηση από τον σύζυγό της.
  • Ο 51χρονος σύζυγος νάρκωνε επανειλημμένα τη γυναίκα του και την εξέδιδε έναντι αμοιβής, φτάνοντας μέχρι και τη νύχτα του θανάτου της.
  • Ο σύζυγος και ένας γείτονας συνελήφθησαν, με τον δεύτερο να κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση δύο φορές, συμπεριλαμβανομένης της νύχτας του θανάτου.
  • Η υπόθεση ονομάστηκε «Πελικό 2.0» λόγω της ομοιότητάς της με την υπόθεση της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελίκο, που είχε επίσης πέσει θύμα ναρκωτικών και σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τον σύζυγό της.
  • Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται με επιπλέον ύποπτους υπό διερεύνηση, ενώ η υπόθεση έχει συγκλονίσει την Αυστρία και προκαλεί ευρύτερες συζητήσεις για τη σεξουαλική βία.
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Μια νέα υπόθεση συστηματικής κακοποίησης, η οποία κατέληξε στον θάνατο μιας 39χρονης γυναίκας, συνταράσσει την κοινή γνώμη στην Αυστρία. Το θύμα εντοπίστηκε αναίσθητο από την έφηβη κόρη του στο σπίτι της οικογένειας στο Μάρτστρενκ, φέροντας βαρύτατα τραύματα. Παρά τον αρχικό ισχυρισμό του 51χρονου συζύγου της ότι επρόκειτο για ατύχημα, η ιατροδικαστική εξέταση και οι αστυνομικές έρευνες αποκάλυψαν ότι ο θάνατός της ήταν αποτέλεσμα σοβαρών τραυματισμών που προκλήθηκαν από σεξουαλική κακοποίηση.

Η υπόθεση ονομάστηκε «Πελικό 2.0» από τους Αυστριακούς εισαγγελείς, σε μία αναφορά στη Ζιζέλ Πελίκο, την Γαλλίδα που βιάστηκε από δεκάδες άνδρες επανειλημμένα αφού είχε ναρκωθεί από τον σύζυγό της. Το κουβαρι της φρίκης ξετιλύχθηκε στις 25 Ιουνίου, όταν κλήθηκαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σπίτι του ζεύγους στο Μάρτστρενκ της Αυστρίας, όπου η νεαρή γυναίκα βρέθηκε νεκρή και καλυμμένη με αίμα σε ένα στρώμα νερού από την έφηβη κόρη της.

Ο σύζυγός της, οδηγός φορτηγού, ο οποίος ήταν μεθυσμένος, είπε αρχικά στην αστυνομία ότι η σύζυγός του είχε ένα ατύχημα ενώ έκανε «άγριο σεξ», αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο 20 Minuten. Η αστυνομία αρχικά δεν τον υποψιάστηκε, η νεκροψία ωστόσο και η έρευνα στο τηλέφωνό του αποκάλυψαν ότι ο θάνατος της γυναίκας συνδεόταν με κάτι πολύ πιο νοσηρό.

Μετά τον θάνατο της συζύγου του, η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο άνδρας είχε πετάξει το στρώμα νερού και είχε διαγράψει μια εφαρμογή από το τηλέφωνό του. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο της συζύγου του, ο άνδρας φέρεται να είχε αναζητήσει πώς να ναρκώσει κάποιον στο τηλέφωνό του. Στη συνέχεια, νάρκωνε τη σύζυγό του επανειλημμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα και την παρέδιδε αναίσθητη σε άνδρες έναντι αμοιβής, ακόμη και τη νύχτα που πέθανε, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης

Ο σύζυγος του θύματος λάμβανε έως και 500 ευρώ ανά συνεδρία, ενώ σε γραπτά μηνύματα χαρακτήριζε τη γυναίκα του «νεκρό κρέας». Ο ίδιος συνελήφθη μαζί με έναν γείτονα, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση εις βάρος της δύο φορές — συμπεριλαμβανομένης της νύχτας του θανάτου της, όταν η γυναίκα φαίνεται πως είχε εγκαταλείψει την οικία της πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Krone, τα μηνύματα που εντοπίστηκαν αποκαλύπτουν τη συστηματική κακοποίηση. Τη νύχτα του θανάτου της, ο σύζυγος έστειλε στον γείτονα φωτογραφία της γυναίκας ενώ εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση αναισθησίας, γράφοντας: «Θα την μεθύσω για τα καλά. Μετά μπορείς να κάνεις ξανά σεξ μαζί της. Ο τρόπος που γκρίνιαζε τις προάλλες ήταν καταπληκτικός», με τον γείτονα να τον ευχαριστεί που του επέτρεψε «να τη χρησιμοποιήσει» και να απαντάει: «Παραλίγο να ουρλιάξει. Της ξανακλείνεις το στόμα».

Gisele Pelicot

H Ζιζέλ Πελικό

AP

Σε ένα άλλο μήνυμα, ο σύζυγος αποκάλυψε ότι η σύζυγός του δεν είχε συναινέσει στις πράξεις. Έγραψε: «Δεν συμμετέχει οικειοθελώς». Είπε επίσης: «Αν λειτουργήσει και αποκτήσω ναρκωτικά για βιασμό σε ραντεβού, θα είναι τακτικά διαθέσιμη για να τη βιάσεις».

Την ημέρα πριν από τον θάνατο της γυναίκας, ο σύζυγός της φέρεται επίσης να μοιράστηκε φωτογραφίες της συζύγου του με τον άνδρα και σε ξεχωριστό μήνυμα έγραψε: «Αλλά ξέρει ότι είναι ένας πραγματικός βιασμός και ότι εκείνη δεν θα το δεχόταν ποτέ;»

Περισσότεροι ύποπτοι παραμένουν υπό έρευνα καθώς η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται. Η υπόθεση συγκλονίζει την Αυστρία μετά τη δίκη που συγκλόνισε τη Γαλλία το 2024, στην οποία ο Ντομινίκ Πελικό παραδέχτηκε ότι νάρκωνε τη σύζυγό του Ζιζέλ για σχεδόν μια δεκαετία και ότι προσκαλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν ενώ ήταν αναίσθητη. Κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες πέρυσι και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης. Παραδέχτηκε τον ρόλο του και δεν άσκησε έφεση. Και οι 50 συγκατηγορούμενοί του κρίθηκαν επίσης ένοχοι για διάφορες κατηγορίες που σχετίζονται με την υπόθεση.

Η δίκη προσέλκυσε διεθνή προσοχή αφότου η Ζιζέλ εναντιώθηκε στην κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση, ένα αίτημα που υπέβαλαν αρκετοί κατηγορούμενοι. Το δικαστήριο τάχθηκε υπέρ της. Το θάρρος της ενέπνευσε ακτιβιστές κατά της σεξουαλικής και σεξιστικής βίας, και η υπόθεση πυροδότησε συζητήσεις για την κουλτούρα του βιασμού στη Γαλλία.

Τα αποδεικτικά στοιχεία περιλάμβαναν ανατριχιαστικά αυτοσχέδια βίντεο με βιασμούς και επιθέσεις που γύρισε ο Ντομινίκ Πελικότ στο σπίτι του ζευγαριού στη μικρή πόλη Μαζάν της Προβηγκίας και αλλού.

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