Θανάσιμη πτώση πεζοπόρου στη Βρετανία: Γλίστρησε σε απόκρημνο πέρασμα και έπεσε στο κενό

Μια στιγμή ήταν αρκετή για να εξελιχθεί μια ορεινή εξόρμηση σε τραγωδία, όταν 40χρονος πεζοπόρος έχασε την ισορροπία του σε ένα από τα πιο απαιτητικά ορεινά περάσματα της Αγγλίας

Ανθή Κουρεντζή

Θανάσιμη πτώση πεζοπόρου στη Βρετανία: Γλίστρησε σε απόκρημνο πέρασμα και έπεσε στο κενό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 40χρονος πεζοπόρος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε απόκρημνο πέρασμα του βουνού Blencathra στην περιοχή Lake District της Κάμπρια στη βορειοδυτική Αγγλία.
  • Το ατύχημα συνέβη στη στενή και εκτεθειμένη κορυφογραμμή Sharp Edge, γνωστή για την επικινδυνότητά της και την ανάγκη προσοχής κατά τη διάσχιση.
  • Η επιχείρηση διάσωσης κινητοποίησε ελικόπτερο και ομάδα ορεινής διάσωσης, αλλά ο πεζοπόρος δεν επανήλθε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.
  • Η αστυνομία αποκλείει την ύπαρξη εγκληματικής ενέργειας και θεωρεί το συμβάν ορειβατικό δυστύχημα.
  • Η Sharp Edge είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη σε βρεγμένες ήρως καιρικές συνθήκες, καθώς οι βράχοι γίνονται ολισθηροί και οι άνεμοι δυσκολεύουν την ισορροπία.
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Τραγική κατάληξη είχε η εξόρμηση ενός πεζοπόρου σε ένα από τα πιο δημοφιλή, αλλά και απαιτητικά, ορεινά μονοπάτια της Βρετανίας.

Ο 40χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν γλίστρησε και έπεσε από την απόκρημνη κορυφογραμμή

πεζοπορία

, στο βουνό Blencathra, στην περιοχή Lake District της Κάμπρια, στη βορειοδυτική Αγγλία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, περίπου στις 14:00 τοπική ώρα, ενώ ο πεζοπόρος επιχειρούσε να διασχίσει το στενό και ιδιαίτερα εκτεθειμένο πέρασμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Κάμπρια και την ομάδα ορεινής διάσωσης του Κέσγουικ, ο άνδρας έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος στην απότομη πλαγιά του βουνού.

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ήταν άμεση, όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο πεζοπόρος δεν κατάφερε να επιβιώσει.

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Η επιχείρηση διάσωσης και η τραγική κατάληξη

Αμέσως μετά την αναφορά για το ατύχημα, σήμανε συναγερμός στην ομάδα Keswick Mountain Rescue Team, η οποία ανέλαβε τον συντονισμό της επιχείρησης.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε ελικόπτερο, σε συνεργασία με την υπηρεσία ασθενοφόρων της βορειοδυτικής Αγγλίας, προκειμένου να εντοπιστεί ο τραυματισμένος άνδρας και να του παρασχεθεί βοήθεια.

Οι διασώστες κατάφεραν να τον εντοπίσουν στην πλαγιά του βουνού, όμως η πτώση είχε αποβεί μοιραία. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο θάνατός του δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος, καθώς τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε ορειβατικό δυστύχημα.

Sharp Edge: Η επικίνδυνη κορυφογραμμή που προσελκύει χιλιάδες πεζοπόρους

Η Sharp Edge αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά ορειβατικά περάσματα της περιοχής Lake District, προσελκύοντας κάθε χρόνο πεζοπόρους που αναζητούν απαιτητικές διαδρομές με εντυπωσιακή θέα.

Πρόκειται για μια στενή, βραχώδη κορυφογραμμή, με απότομες πλαγιές εκατέρωθεν και σημεία στα οποία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

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Unsplash

Το πέρασμα οδηγεί προς την κορυφή του Blencathra, που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 845 μέτρων, δηλαδή 2.772 ποδιών.

Η Sharp Edge κατατάσσεται στη βαθμίδα Grade 1 του βρετανικού συστήματος ορειβατικής αναρρίχησης, γεγονός που σημαίνει ότι η διάσχισή της απαιτεί, σε αρκετά σημεία, χρήση των χεριών για ισορροπία και ασφαλή κίνηση πάνω στα βράχια.

Παρότι αποτελεί δημοφιλή προορισμό, η διαδρομή μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Όταν η βροχή μετατρέπει τα βράχια σε παγίδα

Το Βρετανικό Συμβούλιο Ορειβασίας προειδοποιεί ότι η Sharp Edge μπορεί να μεταμορφωθεί εντελώς όταν οι βράχοι είναι βρεγμένοι ή επικρατούν ισχυροί άνεμοι.

Η υγρασία κάνει τις λείες επιφάνειες ιδιαίτερα ολισθηρές, ενώ οι δυνατές ριπές μπορούν να δυσκολέψουν την ισορροπία των πεζοπόρων στα πιο εκτεθειμένα τμήματα της διαδρομής.

Το συγκεκριμένο πέρασμα είναι γνωστό για τις απότομες πτώσεις εκατέρωθεν της στενής κορυφογραμμής, γεγονός που αφήνει ελάχιστα περιθώρια λάθους.

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