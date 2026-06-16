Τραγωδία στη Βραζιλία: Νεκρή 59χρονη πεζοπόρος - Έπεσε από ύψος 30 μέτρων

Snapshot Μια 59χρονη πεζοπόρος στη Βραζιλία σκοτώθηκε μετά από πτώση περίπου 30 μέτρων ενώ προσπαθούσε να ψεκάσει εντομοαπωθητικό στο πόδι της.

Το δυστύχημα συνέβη σε στενό μονοπάτι με θέα στο Grutas do Spar, όπου η γυναίκα έχασε την ισορροπία της και έπεσε από γκρεμό.

Ο οδηγός της πεζοπορίας προσπάθησε να τη σώσει, αλλά κινδύνευσε να πέσει και ο ίδιος.

Η πεζοπόρος φορούσε προστατευτικό εξοπλισμό, όπως κράνος και γάντια, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας. Snapshot powered by AI

Ακόμα ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Βραζιλία, καθώς την Κυριακή, μια 59χρονη πεζοπόρος έχασε τη ζωή της πέφτοντας από ύψος περίπου 30 μέτρων.

Σύμφωνα με το βραζιλιάνικο μέσο Globo, η Rosemary Suzart Garcia έκανε πεζοπορία με μεγάλη ομάδα στο Grutas do Spar στη Maricá, όταν ξαφνικά απομακρύνθηκε σε ένα στενό μονοπάτι με θέα. Εκεί, επιχειρώντας να ψεκάσει με εντομοαπωθητικό το πόδι της, έχασε την ισορροπία της και έπεσε.

Το σημείο που φέρεται να έγινε το δυστύχημα nypost.com

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ότι ο οδηγός πεζοπορίας προσπάθησε να πιάσει το χέρι της Garcia, καθώς αυτή έπεφτε από τον γκρεμό, αλλά παραλίγο να παρασυρθεί και ο ίδιος. «Ο οδηγός προσπάθησε να την κρατήσει και παραλίγο να πέσει κι αυτός. Το ύψος είναι περίπου 30 μέτρα. Μόλις είχε τελειώσει να βάζει το εντομοαπωθητικό. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι η πεζοπόρος που έπεσε φορούσε εξοπλισμό ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων γαντιών, κράνους και άλλου προστατευτικού εξοπλισμού.

Έρευνα για το τραγικό περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη. Το συγκεκριμένο ατύχημα συνέβη μία ημέρα μετά τον θάνατο της 21χρονης που έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 40 μέτρων κατά τη διάρκεια μπάντζι τζάμπινγκ στη γέφυρα Ponte do Esqueleto στο Σάο Πάολο.

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