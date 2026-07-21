Ο 91χρονος Ντέιλ Σάντερς διεκδικεί ξανά το ρεκόρ του γηραιότερου πεζοπόρου διανύοντας 3.500 χλμ.

Snapshot Ο Σάντερς περπατά περίπου 20 χιλιόμετρα την ημέρα και ξεκουράζεται μία φορά την εβδομάδα, έχοντας ήδη καλύψει τα τρία τέταρτα της διαδρομής.

Το 2017, σε ηλικία 82 ετών, είχε καταρρίψει το ρεκόρ ως ο γηραιότερος που ολοκλήρωσε το μονοπάτι, αλλά το ρεκόρ αυτό έσπασε το 2021, γεγονός που τον ώθησε να επιστρέψει.

Η προσπάθειά του δεν αφορά μόνο το ρεκόρ, αλλά και την επιμονή να συνεχίσει παρά τις δυσκολίες, δηλώνοντας ότι δεν θα σταματήσει εκτός αν δεν μπορεί σωματικά.

Η ιστορία του δείχνει ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για την επίτευξη μεγάλων στόχων και την περιπέτεια. Snapshot powered by AI

Ο 91χρονος Ντέιλ Σάντερς, γνωστός με το παρατσούκλι «Grey Beard» (Γκρίζα Γενειάδα), επιχειρεί να κατακτήσει ξανά τον τίτλο του γηραιότερου ανθρώπου που έχει ολοκληρώσει ολόκληρη τη διαδρομή του Appalachian Trail, ενός από τα πιο διάσημα και απαιτητικά μονοπάτια πεζοπορίας στον κόσμο.

Από τον Σεπτέμβριο, ο Σάντερς διανύει σταδιακά τα περίπου 3.500 χιλιόμετρα του μονοπατιού, με στόχο να ολοκληρώσει μια πλήρη πεζοπορική διάσχιση (thru-hike) μέσα σε διάστημα 12 μηνών. Αυτή τη στιγμή έχει καλύψει περίπου τα τρία τέταρτα της διαδρομής και συνεχίζει με σταθερό ρυθμό, περπατώντας περίπου 20 χιλιόμετρα την ημέρα και κρατώντας μία ημέρα ξεκούρασης κάθε εβδομάδα.

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Σύμφωνα με τους New York Times, ο Σάντερς, που ζει με τη σύζυγό του κοντά στο Μέμφις του Τενεσί, συνταξιοδοτήθηκε το 2002, έπειτα από μια πολυετή καριέρα στον τομέα των πάρκων και της αναψυχής για το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, η αποχώρησή του από την εργασία δεν σήμανε το τέλος των προκλήσεων που έθετε στον εαυτό του.

Στα 80ά του γενέθλια, κατάφερε ένα εντυπωσιακό επίτευγμα: έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που διέσχισε με κουπί ολόκληρο τον ποταμό Μισισιπή. Η επιτυχία αυτή τον ώθησε να αναζητήσει νέους στόχους και να κυνηγήσει ακόμη περισσότερα ηλικιακά ρεκόρ.

Παρότι δεν είχε προηγούμενη εμπειρία σε μεγάλες πεζοπορικές αποστολές, όταν έμαθε ότι μπορούσε να γράψει ιστορία ολοκληρώνοντας το Appalachian Trail, το ανταγωνιστικό του πνεύμα ενεργοποιήθηκε. Το 2017, σε ηλικία 82 ετών, είχε ήδη καταφέρει να γίνει ο γηραιότερος άνθρωπος που ολοκλήρωσε τη συγκεκριμένη διαδρομή. Το ρεκόρ του όμως καταρρίφθηκε το 2021, γεγονός που τον έκανε να επιστρέψει για να διεκδικήσει ξανά τον τίτλο.

Για τον Σάντερς, η προσπάθεια αυτή δεν αφορά μόνο ένα ρεκόρ, αλλά και την προσωπική του επιμονή να συνεχίζει παρά τις δυσκολίες. Όπως έχει δηλώσει, σκοπεύει να ολοκληρώσει την αποστολή του ακόμη κι αν τελικά δεν προλάβει να αναγνωριστεί επίσημα ως κάτοχος του ρεκόρ.

«Δεν πρόκειται να σταματήσω, εκτός αν φτάσω στο σημείο που σωματικά δεν θα μπορώ πλέον να συνεχίσω», έχει πει χαρακτηριστικά.