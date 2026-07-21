Κοινοπραξία δισεκατομμυριούχων «χτυπά» την πόρτα της Λίβερπουλ – Ξεπερνά τα 6 δισ. δολάρια η αξία

Κονσόρτσιουμ επενδυτών με επικεφαλής τον Άμιτ Μπάτια και την υποστήριξη της οικογένειας Μιτάλ βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση σημαντικού μειοψηφικού ποσοστού στη Λίβερπουλ, σε μία συμφωνία που θα αποτιμούσε τον αγγλικό σύλλογο της Πρέμιερ Λιγκ σε περισσότερα από 6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ρεπορτάζ των FT.

Η επενδυτική ομάδα υπό τον Μπάτια, γαμπρό του μεγιστάνα της χαλυβουργίας και δισεκατομμυριούχου, Λάκσμι Μιτάλ, έχει προσλάβει συμβούλους για να επεξεργαστούν την πρόταση και βρίσκεται σε ενεργές συνομιλίες με τη σημερινή αμερικανική ιδιοκτήτρια της Λίβερπουλ, Fenway Sports Group, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

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Ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ αναμενόταν να αποτιμηθεί σε περισσότερα από 6 δισ. δολάρια σε οιαδήποτε συναλλαγή, σύμφωνα με τρεις πηγές. Πρόκειται για μία από τις υψηλότερες αξίες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η προσπάθεια για τη συμφωνία αναδεικνύει τη διαρκή ελκυστικότητα των κορυφαίων αγγλικών ποδοσφαιρικών συλλόγων και την παγκόσμια απήχηση της Πρέμιερ Λιγκ.

Η Fenway Sports Group επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον, τονίζοντας ότι «ένα επενδυτικό κονσόρτσιουμ με επικεφαλής, υπό τη διαχείριση και την εκπροσώπηση του Άμιτ Μπάτια έχει εκφράσει ενδιαφέρον για στρατηγική μειοψηφική επένδυση στη Λίβερπουλ». Ο Μπάτια αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πρόσωπα με γνώση των διαπραγματεύσεων επεσήμαναν πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία κι ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα πως θα ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Θα αποτελούσε την τελευταία από μίσ σειρά συμφωνιών πολλών δισεκατομμυρίων λιρών στο αγγλικό ποδόσφαιρο, μετά την εξαγορά της Τσέλσι έναντι 2,5 δισ. λιρών το 2022 και την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, η οποία αποτίμησε τον αντίπαλο της Λίβερπουλ σε περισσότερα από 6,3 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, το 2023.

Η Λίβερπουλ ανήκει στη Fenway Sports Group, η οποία ελέγχεται από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, Τζον Χένρι, που δημιούργησε την περιουσία του μέσω των εμπορευμάτων. Ο όμιλος απέκτησε τη Λίβερπουλ το 2010 έναντι 300 εκατ. λιρών.

Η Fenway Sports Group κατέχει επίσης την ομάδα μπέιζμπολ Boston Red Sox και το 2024 ηγήθηκε κοινοπραξίας που επένδυσε 1,5 δισ. δολάρια στον εμπορικό βραχίονα της διοργάνωσης γκολφ, PGA Tour. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η FSG πούλησε την ομάδα χόκεϊ Pittsburgh Penguins στην οικογένεια Χόφμαν έναντι 1,7 δισ. δολαρίων.

Πριν από την πιθανή συμφωνία, ο Μπάτια συμφώνησε να μεταβιβάσει το μερίδιo που κατέχει στην QPR, ομάδα που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, στον μεγαλομέτοχο, Ρούμπεν Γκναναλίγκαμ. Η κίνηση αυτή έγινε ώστε να αποφευχθεί η κατοχή συμμετοχών σε δύο συλλόγους.

Η Λίβερπουλ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά σήματα στον παγκόσμιο αθλητισμό. Ο σύλλογος μετρά 20 πρωταθλήματα, ενώ, έχει κατακτήσει έξι φορές το Τσάμπιονς Λιγκ. Η ομάδα κατέκτησε την Πρέμιερ Λιγκ το 2020, όταν στέφθηκε πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά έπειτα από 30 χρόνια. Άλλος ένας τίτλος ακολούθησε το 2025, υπό την καθοδήγηση του Άρνε Σλοτ.

Τα έσοδα της Λίβερπουλ αυξήθηκαν σε πάνω από 700 εκατ. λίρες τη σεζόν 2024 – 2025, επίδοση – ρεκόρ για τον σύλλογο, από 613 εκατ. λίρες την προηγούμενη χρονιά. Μεταξύ των εμπορικών συνεργατών της περιλαμβάνονται η τράπεζα Standard Chartered, η γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών Adidas και η Google Pixel.

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Η Fenway Sports Group πούλησε μειοψηφικό ποσοστό τον Σεπτέμβριο του 2023 στην αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, Dynasty Equity.