Mισθοί έξι μηνών για ένα ταξίδι: Τα θηριώδη μπόνους των εταιρειών για τα Στενά του Ορμούζ

Ναυτιλιακές εταιρείες όπως η ταιβανέζικη Sinokor Group προσφέρουν αστρονομικές αμοιβές στα πληρώματα για να διασχίσουν τα επικίνδυνα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων στον Περσικό Κόλπο.

Mισθοί έξι μηνών για ένα ταξίδι: Τα θηριώδη μπόνους των εταιρειών για τα Στενά του Ορμούζ
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Το να περάσει κανείς σήμερα από τα Στενά του Ορμούζ δεν αποτελεί απλώς μια δύσκολη ναυτική αποστολή. Για τα πληρώματα των δεξαμενόπλοιων η διαδρομή αυτή έχει μετατραπεί σε ένα εφιαλτικό δίλημμα, όπου στην πλάστιγγα μπαίνει μια τεράστια οικονομική ανταμοιβή από τη μία πλευρά και ο σοβαρός κίνδυνος να μη γυρίσουν ποτέ πίσω από την άλλη.

Όμως, καθώς η βία στην περιοχή κλιμακώνεται και οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών σκαφών αυξάνονται, οι ναυτιλιακές εταιρείες καταφεύγουν σε πρωτοφανή οικονομικά κίνητρα. Στόχος τους είναι να βρουν πρόθυμους ναυτικούς που θα ρισκάρουν τη ζωή τους για να διασχίσουν το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, ο κορεατικός όμιλος Sinokor Group, από τους ισχυρότερους διαχειριστές υπερδεξαμενόπλοιων στον κόσμο - αν όχι ο ισχυρότερος - προσφέρει στα πληρώματά του αμοιβή έξι μηνών ως έξτρα αποδοχές. Αυτό το τεράστιο μπόνους δίνεται για ένα μόλις ταξίδι διάρκειας περίπου 30 ημερών. Το δρομολόγιο περιλαμβάνει τη φόρτωση αργού πετρελαίου από λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας ή του Ιράκ και στη συνέχεια την εκφόρτωσή του στον Κόλπο του Ομάν.

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Έξι μισθοί για ένα δρομολόγιο στην «πύλη του πυρός»

Η δελεαστική αυτή πρόταση κατατέθηκε στα πληρώματα λίγο πριν ξεσπάσει το νέο κύμα επιθέσεων της Δευτέρας. Αποτυπώνει ανάγλυφα την ένταση που επικρατεί σε ολόκληρη τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Την ίδια στιγμή, οι πλοιοκτήτες συνεχίζουν να αποκομίζουν εκατομμύρια δολάρια από κάθε πέρασμα. Τα ναύλα έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, ενώ τα ασφάλιστρα κινδύνου χτυπούν ιστορικά ρεκόρ.

Το βαρύτερο τίμημα όμως το πληρώνουν οι άνθρωποι πάνω στη γέφυρα και στο μηχανοστάσιο.

Τα επίσημα στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) αποτυπώνουν το μέγεθος του κινδύνου. Τουλάχιστον 59 εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί χτυπήματα μέσα και γύρω από τη λεκάνη του Περσικού Κόλπου από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου. Μέχρι στιγμής, 17 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους στο καθήκον. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δραματική την περασμένη εβδομάδα, όταν δύο ναυτικοί σκοτώθηκαν σε διαδοχικές επιθέσεις. Όπως ανακοινώθηκε, τη Δευτέρα ένα ακόμη εμπορικό σκάφος εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του ύστερα από νέο πλήγμα.

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Φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης, το Mayuree Naree, τυλίχθηκε στις φλόγες τον Μάρτιο, αφού χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους στα Στενά του Ορμούζ

Δικαίωμα άρνησης και η έξοδος από τα πλοία

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, τα χρήματα δεν είναι πάντα αρκετά. Αρκετοί ναυτικοί αρνούνται κατηγορηματικά να επιβιβαστούν. Ο πλοίαρχος, ο οποίος φέρει την τελική ευθύνη για την πλοήγηση, μπορεί να αμείβεται έως και με 15.000 δολάρια τον μήνα σε ένα δεξαμενόπλοιο. Ένας νεότερος ναυτικός εισπράττει περίπου 1.500 δολάρια μηνιαίως.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τα μέλη των πληρωμάτων έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσουν την αντικατάστασή τους και να αποβιβαστούν αν δεν επιθυμούν να εισέλθουν στη ζώνη υψηλού κινδύνου.

Ο πρόεδρος του διεθνούς οργανισμού GlobalMET, Πραντίπ Τσάουλα, σχολίασε πως ορισμένες εταιρείες δίνουν πλέον μυθικά μπόνους. Όπως ανέφερε ο ίδιος, πολλοί ναυτικοί προτιμούν να εγκαταλείψουν το πλοίο πριν τον απόπλου, αν και πάντα βρίσκονται άλλοι πρόθυμοι να αναλάβουν το ρίσκο έναντι υψηλής αμοιβής.

Μείωση της ναυσιπλοΐας και απενεργοποιημένα συστήματα

Οι αποζημιώσεις για τα δρομολόγια που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω σχεδόν καθημερινά. Σε πολλές περιπτώσεις, οι πλοιοκτήτες προσφέρουν ως βάση μπόνους δύο επιπλέον μισθούς για συμβόλαια διάρκειας μόλις 30 ημερών. Γι' αυτό και η προσφορά της Sinokor, που ισοδυναμεί με έξι ολόκληρους μισθούς, θεωρείται μία από τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Η εταιρεία, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς μεταφορείς πετρελαίου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ, δεν θέλησε να προβεί σε κανένα σχόλιο σχετικά με τις αποκαλύψεις του Bloomberg.

Παρά πάντως τους προσφερόμενους υψηλούς μισθούν, η εμπορική κυκλοφορία μέσα από τα Στενά του Ορμούζ σημειώνει συνεχώς υποχώρηση. Όλο και περισσότερα δεξαμενόπλοια επιλέγουν να αποφύγουν εντελώς το πέρασμα. Άλλα πάλι κινούνται στο σκότος, έχοντας απενεργοποιημένα τα συστήματα εντοπισμού (AIS). Αυτό δυσκολεύει την ακριβή καταγραφή των δρομολογίων και φουντώνει την αβεβαιότητα γύρω από την ομαλή ροή του πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς τις διεθνείς αγορές. Πρόκειται για μια νέα πραγματικότητα σε μία από τις κρισιμότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, όπου κάθε ταξίδι συνοδεύεται από τεράστιο οικονομικό κόστος, δυσθεώρητα ασφάλιστρα και έναν διαρκή εφιάλτη για τα πληρώματα.

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