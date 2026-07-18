Ορμούζ: Σε νάρκες έπεσαν δύο τανκερ λέει το Ιράν - «Παγώνει» η κίνηση στα στενά

Η κίνηση εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει και πάλι, εν μέσω ανταλλαγών πληγμάτων μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Παρασκευή.

Μόλις οκτώ πλοία διέσχισαν τη θαλάσσια οδό αυτή προχθές Πέμπτη, αριθμός που είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων τριών εβδομάδων, σημείωσε η εξειδικευμένη εταιρεία παρακολούθησης της εμπορικής ναυσιπλοΐας Kpler. Την Τετάρτη, έγιναν 15 διελεύσεις.

Προτού ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, πριν από δύο εβδομάδες, ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε 48. Προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, κατά μέσον όρο πάνω από 100 πλοία πέρναγαν από το στενό κάθε μέρα.

Πλοία έπεσαν σε νάρκες

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δυο δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο «εξερράγησαν» και «πήραν φωτιά» όταν έπεσαν σε νάρκες καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα του στενού του Ορμούζ.

«Δυο δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο, που αποπειρώνταν να διασχίζουν ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο στενό του Ορμούζ» βάσει παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών, «εξερράγησαν και πήραν φωτιά», ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκαν μέσω Telegram η κρατική τηλεόραση IRIB και το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χωρίς να διευκρινίσουν τις σημαίες υπό τις οποίες έπλεαν ή άλλα στοιχεία για τα πλοία, ούτε εάν υπήρξαν θύματα.

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