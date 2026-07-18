Ορμούζ: Σε νάρκες έπεσαν δύο τανκερ λέει το Ιράν - «Παγώνει» η κίνηση στα στενά

Μόλις οκτώ πλοία διέσχισαν τη θαλάσσια οδό αυτή προχθές Πέμπτη, αριθμός που είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων τριών εβδομάδων

Newsbomb

Ορμούζ: Σε νάρκες έπεσαν δύο τανκερ λέει το Ιράν - «Παγώνει» η κίνηση στα στενά
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κίνηση εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει και πάλι, εν μέσω ανταλλαγών πληγμάτων μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Παρασκευή.

Μόλις οκτώ πλοία διέσχισαν τη θαλάσσια οδό αυτή προχθές Πέμπτη, αριθμός που είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων τριών εβδομάδων, σημείωσε η εξειδικευμένη εταιρεία παρακολούθησης της εμπορικής ναυσιπλοΐας Kpler. Την Τετάρτη, έγιναν 15 διελεύσεις.

Προτού ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, πριν από δύο εβδομάδες, ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε 48. Προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, κατά μέσον όρο πάνω από 100 πλοία πέρναγαν από το στενό κάθε μέρα.

Πλοία έπεσαν σε νάρκες

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δυο δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο «εξερράγησαν» και «πήραν φωτιά» όταν έπεσαν σε νάρκες καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα του στενού του Ορμούζ.

«Δυο δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο, που αποπειρώνταν να διασχίζουν ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο στενό του Ορμούζ» βάσει παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών, «εξερράγησαν και πήραν φωτιά», ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκαν μέσω Telegram η κρατική τηλεόραση IRIB και το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χωρίς να διευκρινίσουν τις σημαίες υπό τις οποίες έπλεαν ή άλλα στοιχεία για τα πλοία, ούτε εάν υπήρξαν θύματα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:25ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις νεκροί από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στο Ιράν - Απάντησε με επιθέσεις σε Κουβέιτ και Ιορδανία

05:05ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Εκτός ελέγχου πάνω από 200 πυρκαγιές στα δάση της χώρας

04:46ΚΟΣΜΟΣ

Ορμούζ: Σε νάρκες έπεσαν δύο τανκερ λέει το Ιράν - «Παγώνει» η κίνηση στα στενά

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Σομαλοί πειρατές φέρονται να έχουν κυριεύσει πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Αντιεροπορικός συναγερμός για ιρανικές επιθέσεις - Το μήνυμα Ιράν σε πλοιοκτήτες

03:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμών των δικαιούχων (2)

02:49ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Κινηματογραφική σύλληψη τριών Τούρκων μετά από καταδίωξη με jet ski και εντοπισμό όπλου

02:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρπαθο: 71χρονη τουρίστρια ανασύρθηκε νεκρή από παραλία

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές ότι έπληξε εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης στο Μπαχρέιν

01:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για επιθέσεις ευρείας κλίμακας

00:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 5000 οι νεκροί - Αίνιγμα ο αριθμός των αγνοούμενων

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Πήγε να καταγγείλει ότι τον λήστεψαν οι συγκάτοικοί του και κατέληξαν στο κρατητήριο

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η «εύστοχη» παρατήρηση του Κιμ Γιονγκ Ουν για τα πιάτα στη Βόρεια Κορέα

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον φρικτό θάνατο 31χρονης από αλιγάτορα - Τι έδειξε το DNA

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Πότε «πέφτει» ο Δεκαπενταύγουστος - Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Σφακιά: Επιχείρηση διάσωσης περιπατητή σε δύσβατο σημείο στην Αγία Ρούμελη

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή σύλληψη στο Ρέθυμνο: Πέταξε την κοκαΐνη και έτρεχε να ξεφύγει

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά την επίθεση του λυκόσκυλου στον 66χρονο - «Άρχισε να με δαγκώνει όπου μπορούσε»

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στα μέσα μεταφοράς με το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:01ΕΛΛΑΔΑ

Τι θα ισχύσει απόψε το βράδυ στον Κηφισό μετά το χθεσινό χάος με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

22:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οδύσσεια - Ποιος ήταν τελικά ο Όμηρος; Οι Times προσπαθούν να ανακαλύψουν την ταυτότητα του ποιητή

16:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το επόμενο 10ημερο: Από τα 40αρια του Σαββατοκύριακου, στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος: Πότε θα φωτίσει το φεγγάρι τον ουρανό τον Ιούλιο

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον φρικτό θάνατο 31χρονης από αλιγάτορα - Τι έδειξε το DNA

03:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμών των δικαιούχων (2)

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη για ναρκωτικά η Σίλα Γεντζόγλου που έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που κοσμηματοπώλης στην Ιταλία πυροβολεί και σκοτώνει δύο ληστές

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Νέο βίντεο από την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού Ολιγάρχη - Ανακτήθηκαν τα πλάνα

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα μαρκαδοράκι έσωσε τους αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν από βέβαιο θάνατο

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το τροχαίο στην Πανεπιστημίου: Η στιγμή που το λεωφορείο συγκρούεται με το τρόλεϊ

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η «εύστοχη» παρατήρηση του Κιμ Γιονγκ Ουν για τα πιάτα στη Βόρεια Κορέα

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πολύ τοπικά 40άρια και μετά ανατροπή - Μέχρι πότε θα έχει ζέστη

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βίντεο και φωτογραφίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,3 Ρίχτερ

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νοέλια Καστίγιο: Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησε η 25χρονη που πέθανε με ευθανασία - Το ημερολόγιο των βιασμών και η υπόσχεση της μητέρας της να εκδικηθεί

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Έφηβος δολοφόνησε την ιδιοκτήτρια διαμερίσματος λίγες ώρες αφότου νοίκιασε δωμάτιο στο Λονδίνο

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσή Δαμουλάκη: Το συγκλονιστικό θαύμα της Αγίας Μαρίνας που έζησα ως παιδί

15:07ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΑ κατά Καλλιακμάνη: Χρησιμοποιεί παραπλανητικά αστυνομική ιδιότητα ενώ είναι υποψήφιος βουλευτής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ