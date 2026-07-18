Ιράν: Αναφορές ότι έπληξε εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης στο Μπαχρέιν

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν μια συνδυασμένη επιχείρηση χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Newsbomb

Ιράν: Αναφορές ότι έπληξε εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης στο Μπαχρέιν
ΚΟΣΜΟΣ
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Μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση από την Τεχεράνη προκαλεί έντονη ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ισχυρίζεται ότι κατάφερε πλήγματα σε καίριες υποδομές εντός του Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν μια συνδυασμένη επιχείρηση χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στόχος της επίθεσης, όπως ανακοινώθηκε από την ηγεσία των δυνάμεων της Τεχεράνης, ήταν το «κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης» του Μπαχρέιν, μια εγκατάσταση με ιδιαίτερη τεχνολογική και στρατιωτική σημασία. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι οι στόχοι εξουδετερώθηκαν. Κι όμως, οι συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας ενδέχεται να πυροδοτήσουν αλυσίδα αντιδράσεων στον Περσικό Κόλπο. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά έκρυθμη.

Στο στόχαστρο αμερικανικές αποθήκες drones

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν επίσης μια αποθήκη αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών η οποία βρίσκεται στο έδαφος του νησιωτικού βασιλείου. Το Μπαχρέιν αποτελεί τη σταθερή έδρα του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειώn.

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