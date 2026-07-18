Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για επιθέσεις ευρείας κλίμακας
Όπως μεταδίδει η ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ρεζαΐ τόνισε πως «το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα» και «κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλές».
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Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εξαπολύσει επιθέσεις ευρείας κλίμακας εάν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν συνεχιστούν για «δυο-τρεις ημέρες» ακόμη, προειδοποίησε σήμερα ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ και πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.
Όπως μεταδίδει η ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ρεζαΐ τόνισε πως «το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα» και «κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλές».
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