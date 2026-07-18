Μπαχρέιν: Αντιεροπορικός συναγερμός για ιρανικές επιθέσεις - Το μήνυμα Ιράν σε πλοιοκτήτες

Στην ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι «οι ιδιοκτήτες σκαφών δεν πρέπει να παρασύρονται από την αβάσιμη υποστήριξη του τρομοκρατικού στρατού των ΗΠΑ»,

Newsbomb

Μπαχρέιν: Αντιεροπορικός συναγερμός για ιρανικές επιθέσεις - Το μήνυμα Ιράν σε πλοιοκτήτες
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, μετά από ιρανική επίθεση. Το υπουργείο Εσωτερικών του κρατιδίου κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Λίγο νωρίτερα Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν τέσσερα δεξαμενόπλοια τα οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, επιχειρούσαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ναυτικής διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης, τα πλοία «ακινητοποιήθηκαν στη θέση τους» κατά τη διάρκεια συνδυασμένης επιχείρησης, στην οποία, όπως αναφέρεται, χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η ναυτική διοίκηση του IRGC κάλεσε τους πλοιοκτήτες να λαμβάνουν υπόψη τις προειδοποιήσεις και τις ανακοινώσεις της, μετά την εκ νέου επιβολή αμερικανικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι «οι ιδιοκτήτες σκαφών δεν πρέπει να παρασύρονται από την αβάσιμη υποστήριξη του τρομοκρατικού στρατού των ΗΠΑ», όπως χαρακτήρισαν τις αμερικανικές δυνάμεις, κάνοντας παράλληλα αναφορά στη στάση ορισμένων χωρών του νότιου Περσικού Κόλπου.

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