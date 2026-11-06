Βραζιλιάνος δήμαρχος κάνει έφοδο σε νοσοκομείο - Πιάνει τους γιατρούς σε ερωτικές περιπτύξεις

Οι γιατροί δεν έχουν δώσει τη δική τους εκδοχή, ωστόσο η σύμβασή τους με τον δήμο, λύθηκε

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Βραζιλιάνος δήμαρχος κάνει έφοδο σε νοσοκομείο - Πιάνει τους γιατρούς σε ερωτικές περιπτύξεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο δήμαρχος του Μπαρέιροςτοποίησε αιφνιδιαστική επιθεώρηση σε δημοτικό νοσοκομείο μετά από καταγγελίες για μεγάλους χρόνους αναμονής.
  • Κατά την επιθεώρηση βρήκε δύο γιατρούς σε δωμάτιο ανάπαυσης, κατηγορώντας τους για ερωτική επαφή κατά τη διάρκεια της βάρδιας.
  • Το βίντεο της σύγκρουσης έγινε viral, αλλά δεν αποδεικνύει ανεξάρτητα την κατηγορία, ενώ οι γιατροί δεν έχουν δώσει δημόσια τη δική τους εκδοχή.
  • Ο δήμος διέκοψε τη σύμβαση με τη διαχειριστική οργάνωση του νοσοκομείου και ανέλαβε προσωρινά τη λειτουργία του.
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Σουρεαλιστικές σκηνές σε ένα δημοτικό νοσοκομείο της Βραζιλίας, όταν ο δήμαρχος μιας πόλης αποφάσισε να διαπιστώσει ο ίδιος αν ευσταθούν τα παράπονα και οι καταγγελίες ασθενών για ατελείωτη αναμονή. Αυτό ωστόσο με το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπος, πιθανότατα δεν το είχε φανταστεί.

Ο δήμαρχος του Μπαρέιρος, στο Περναμπούκο, Καρλίνιος ντα Πεντρέιρα, πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επιθεώρηση στο δημοτικό νοσοκομείο το βράδυ της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου, μετά από καταγγελίες για μεγάλους χρόνους αναμονής.

Στη διάρκεια της εφόδου, εντόπισε, δύο γιατρούς, έναν άνδρα και μια γυναίκα, μέσα σε ένα δωμάτιο ανάπαυσης του προσωπικού, ενώ οι ασθενείς περίμεναν ιατρική φροντίδα. Ο δήμαρχος τους κατηγόρησε ότι είχαν ερωτική επαφή κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους. Ισχυρίστηκε ότι μόνο ένας από τους τρεις προγραμματισμένους γιατρούς εξέταζε ασθενείς.

Η αντιπαράθεση βιντεοσκοπήθηκε και γρήγορα έγινε viral. Ωστόσο, το βίντεο δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι οι γιατροί είχαν σεξουαλική επαφή, ενώ οι ιατροί δεν έχουν παρουσιάσει δημόσια τη δική τους εκδοχή των γεγονότων.

Μετά τη διαμάχη, ο δήμος ανακοίνωσε τη λύση της σύμβασης με τον φορέα διαχείρισης του νοσοκομείου, την Associação Beneficente João Paulo II, και δήλωσε ότι θα αναλάβει προσωρινά τη λειτουργία του.

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