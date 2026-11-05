Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 26χρονη στη Βραζιλία πέφτει από παράθυρο του 7ου ορόφου

Snapshot Μια 26χρονη γυναίκα στη Βραζιλία έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τον έβδομο όροφο ξενοδοχείου λόγω αποκόλλησης παραθύρου.

Το ατύχημα συνέβη στο Hotel Rio Poty στην πόλη Σάο Λουίς, πολιτεία Μαρανιάο, τα ξημερώματα της 3ης Νοεμβρίου.

Ο φίλος της γυναίκας, που βρισκόταν μαζί της, κατέθεσε στην αστυνομία και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς αποκλείστηκε η εμπλοκή του.

Και οι δύο ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου τέθηκε υπό αμφισβήτηση λόγω του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Μια τραγική υπόθεση σημειώθηκε στη Βραζιλία, όπου μια 26χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από τον έβδομο όροφο ξενοδοχείου, έπειτα από ατύχημα με παράθυρο που αποκολλήθηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 3ης Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Hotel Rio Poty, στην πόλη Σάο Λουίς, στην πολιτεία Μαρανιάο. Θύμα ήταν η 26χρονη Ρενάτα Ρεμπέκα Νεγκράο Σαλντάνια, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ακούμπησε σε ένα παράθυρο του δωματίου, το οποίο ξαφνικά αποσπάστηκε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό από μεγάλο ύψος.

Ο φίλος της, Λεονάρντο Αουγκούστο Πίντο Φράνσα, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δώσει κατάθεση για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος σχεδόν αμέσως, καθώς οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Οι δύο νέοι βρίσκονταν στο Σάο Λουίς προκειμένου να συμμετάσχουν σε τουρνουά πόκερ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τόσο η 26χρονη όσο και ο σύντροφός της βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του περιστατικού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκολλήθηκε το παράθυρο και προκλήθηκε η μοιραία πτώση προκάλεσαν ερωτήματα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου.