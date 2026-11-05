Τραγωδία στη Σομαλία: Έλικας αεροσκάφους διαμέλισε άνδρα στο αερόδρομιο του Μογκαντίσου

Snapshot Ένας σωματοφύλακας, ο Μουκτάρ Κάσιμ Σαμάι, χτυπήθηκε θανάσιμα από την έλικα αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Ντουσαμαρέμπ στη Σομαλία.

Αυτόπτες μάρτυρες προσπάθησαν ανεπιτυχώς να τον αποτρέψουν από το να πλησιάσει τις περιστρεφόμενες έλικες.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής αστυνομίας Μπενάντιρ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και τόνισε τον ηρωισμό του Σαμάι στην επίλεκτη μονάδα Χαραμανκάαντ.

Ο Μουμίν ευχήθηκε δύναμη και υπομονή στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του εκλιπόντος να αντιμετωπίσουν το πένθος τους. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφει τη φρικτή στιγμή που ένας σωματοφύλακας χτυπά από την έλικα αεροσκάφους, ενώ αυτόπτες μάρτυρες φωνάζουν έντρομοι, αδυνατώντας να πιστέψουν αυτό που βλέπουν. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Ντουσαμαρέμπ, στο Μογκαντίσου της Σομαλίας.

Περαστικοί φώναζαν απεγνωσμένα, προσπαθώντας να εμποδίσουν τον σωματοφύλακα να πλησιάσει τις περιστρεφόμενες έλικες του αεροσκάφους, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Mirror.

Ένας άνδρας έσπευσε στο σημείο και προσπάθησε να τραβήξει τον Σαμάι μακριά, προκειμένου να τον σώσει, όμως ήταν ήδη αργά. Η έλικα του αεροσκάφους τον χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής αστυνομίας του Μπενάντιρ, Μάχντι Ομάρ Μουμίν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του Σαμάι, αποτίοντας φόρο τιμής στον αστυνομικό με ανάρτησή του στο Facebook.

«Ιννά λιλλάχι ουά ιννά ιλαΐχι ράτζιουν. (Στον Αλλάχ ανήκουμε και σε Εκείνον θα επιστρέψουμε)», έγραψε ο Μουμίν.

«Εκφράζω τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους και σε ολόκληρη την Αστυνομία της Σομαλίας για τον συγκλονιστικό θάνατο που τους βύθισε στο πένθος.

Είθε ο Αλλάχ να αναπαύσει την ψυχή του αστυνομικού Μουκτάρ Κάσιμ Σαμάι, ο οποίος υπήρξε ένας από τους ήρωες της Αστυνομίας της Σομαλίας και ειδικότερα της επίλεκτης μονάδας Χαραμανκάαντ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα σήμερα το απόγευμα», πρόσθεσε.

Ο Μουμίν ευχήθηκε στους συγγενείς και τους αγαπημένους του εκλιπόντος να βρουν την υπομονή και τη δύναμη να αντιμετωπίσουν την απώλεια και να διαχειριστούν το πένθος τους.