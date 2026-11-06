Βραζιλία: Δύο κρατούμενοι ανέβηκαν σε δεξαμενή νερού ως ένδειξη διαμαρτυρίας

Snapshot Δύ κρατούμενοι στο Κέντρο Προσωρινής Κράτησης Πινέιρος ανέβηκαν σε δεξαμενή νερού ως μορφή διαμαρτυρίας.

Η διαμαρτυρία διήρκησε περίπου μία ώρα και τελείωσε μετά από διαπραγματεύσεις με σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ένας κρατούμενος φορούσε μπλουζάκι με το μήνυμα «Ανθρώπινα δικαιώματα, επείγον».

Μετά το περιστατικό, οι κρατούμενοι δεν τραυματίστηκαν και θα μεταφερθούν σε άλλη μονάδα για πειθαρχικές κυρώσεις.

Οι κρατούμενοι αποχώρησαν οικειοθελώς από τη δεξαμενή, χωρίς να φέρουν αντικείμενα μαζί τους. Snapshot powered by AI

Δύο κρατούμενοι του Κέντρου Προσωρινής Κράτησης (CDP) του Πινέιρος στο Σάου Πάουλο της Βραζιλίας πραγματοποίησαν μια ασυνήθιστη διαμαρτυρία, καθώς ξέφυγαν από την εσωτερική συνοδεία και ανέβηκαν σε μια δεξαμενή νερού.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, ενώ οι κρατούμενοι μεταφέρονταν στο σχολείο που βρίσκεται εντός της μονάδας. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε μεγάλη αναταραχή μεταξύ των

Ο ένας από αυτούς φορούσε ένα λευκό μπλουζάκι με τη φράση «Ανθρώπινα δικαιώματα, επείγον». Ο άλλος εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση για να κάνει μια δήλωση αγάπης: «Ρακέλ, σ’ αγαπώ».

Οι δύο κατέβηκαν μόνοι τους μετά από διαπραγμάτευση με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που διήρκησαν περίπου μία ώρα. Εικόνες που καταγράφηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό TV Globo, έδειχναν τους κρατούμενους στην κορυφή της κατασκευής. Ο ένας από αυτούς φορούσε χειροπέδες.

Η Globocop κατέγραψε επίσης τη στιγμή που οι δύο έφυγαν από τη δεξαμενή νερού. Μετά τη διαπραγμάτευση, αγκάλιασαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και έδειξαν ότι δεν έφεραν τίποτα στις τσέπες τους.

Σε δήλωσή της, η Σωφρονιστική Αστυνομία της Πολιτείας του Σάο Πάολο ανέφερε ότι οι κρατούμενοι εκμεταλλεύτηκαν μια στιγμή εσωτερικής μετακίνησης για να αναρριχηθούν στη δεξαμενή νερού της μονάδας.

Η υπηρεσία δήλωσε ότι, μετά το περιστατικό, οι δύο θα μεταφερθούν σε άλλη μονάδα για να εκτίσουν πειθαρχικές κυρώσεις. Πρόσθεσε ότι δεν τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.