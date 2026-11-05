Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε αεροδρόμιο στην Βραζιλία: Κατέρρευσαν οροφές και έσπασαν τζαμαρίες

Snapshot Ισχυρός ανεμοστρόβιλος με ανέμους άνω των 126 χλμ/ώρα έπληξε το αεροδρόμιο της Σαπεκό στη Σάντα Καταρίνα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές.

Οι οροφές κατέρρευσαν και γυάλινες προσόψεις τερματικού σταθμού έσπασαν, με επιβάτες να αναζητούν καταφύγιο κατά τη διάρκεια του φαινομένου.

Η εταιρεία διαχείρισης Voe Xap ανέστειλε προσωρινά όλες τις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο, καλώντας τους επιβάτες να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες τους.

Η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 18 δήμους της πολιτείας Σάντα Καταρίνα, ενώ το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας είχε εκδώσει κόκκινο συναγερμό για τη νότια Βραζιλία. Snapshot powered by AI

Ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε την πόλη Σαπεκό της πολιτείας Σάντα Καταρίνα στη νότια Βραζιλία την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές στο αεροδρόμιο της πόλης, και οδηγώντας στην προσωρινή αναστολή όλων των πτήσεων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι ξεπέρασαν τα 126 χλμ/ώρα στην περιοχή, προκάλεσαν καταστροφές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, υπόστεγα και υποδομές του αεροδρομίου.

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κατέγραψαν την καταστροφή που προκάλεσε το τρομακτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου: Τμήματα μιας γυάλινης πρόσοψης ενός τερματικού σταθμού έσπασαν, οι οροφές κατέρρευσαν, ενώ έντρομοι επιβάτες έτρεχαν για να βρουν καταφύγιο.

Δείτε βίντεο:

Σύμφωνα με την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, την Voe Xap, λόγω του ανεμοστρόβιλου, ο οποίος σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, αναστάλθηκαν προσωρινά όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις.

Οι επιβάτες κλήθηκαν να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο και να επικοινωνήσουν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους για να μάθουν πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις τους.

Ωστόσο, η κακοκαιρία δεν περιορίστηκε μόνο στην περιοχή του αεροδρομίου, καθώς καταγράφηκαν ζημιές σε τουλάχιστον 18 δήμοι της πολιτείας. Να σημειωθεί ότι το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας της χώρας (INMET) είχε εκδώσει προειδοποίηση ανώτατου επιπέδου (κόκκινου συναγερμού), για περιοχές που βρίσκονται στη νότια Βραζιλία.