Τραγωδία στις Μουρνιές Χανίων: Άνδρας κατέρρευσε στο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ

Snapshot Ένας 70χρονος άνδρας κατέρρευσε στο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ στις Μουρνιές Χανίων μετά από έντονη αδιαθεσία κατά την οδήγηση.

Ο άνδρας κατάφερε να οδηγήσει το αυτοκίνητό του σε χώρο στάθμευσης, αποφεύγοντας τροχαίο ατύχημα.

Υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέρρευσε λίγα δευτερόλεπτα μετά την στάθμευση.

Παρά την άμεση κλήση στο ΕΚΑΒ και τη μεταφορά στο νοσοκομείο, ο 70χρονος κατέληξε. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε στις Μουρνιές Χανίων το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, όταν 70χρονος κατέρρευσε στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με το zarpanews, ο άνδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία την ώρα που οδηγούσε.

Παρά την επιδείνωση της κατάστασής του, κατάφερε να οδηγήσει το αυτοκίνητό του σε χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ, αποφεύγοντας το ενδεχόμενο τροχαίου ατυχήματος.

Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κατέρρευσε, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Μια γυναίκα που βρισκόταν στο σούπερ μάρκετ αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του 70χρονου στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο ο άνδρας είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 70χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

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