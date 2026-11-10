Τραγωδία στην Κύπρο: Δύτης ανασύρθηκε νεκρός από το ναυάγιο «Ζηνοβία» στη Λάρνακα

Snapshot Ένας 61χρονος Βρετανός δύτης εντοπίστηκε αναίσθητος στο ναυάγιο «Ζηνοβία» στη Λάρνακα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ταχύπλοο της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΟΚΥπΥ.

Ο δύτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρνακας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/11) στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία», στον κόλπο της Λάρνακας, στην Κύπρο, όπου 61χρονος Βρετανός δύτης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το Philenews, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας έλαβε πληροφορία για αναίσθητο δύτη στην περιοχή του ναυαγίου, περίπου στις 10:00 το πρωί της Τρίτης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ταχύπλοο σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Ο 61χρονος παραλήφθηκε αναίσθητος από το ταχύπλοο και στη συνέχεια παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου.

Ακολούθως, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.