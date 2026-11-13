Αγρίνιο: Πυκνοί καπνοί σε μεγάλο εργοστάσιο - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Snapshot Πυκνοί καπνοί εκδηλώθηκαν σε μεγάλο εργοστάσιο στο Αγρίνιο.

Οι καπνοί προήλθαν από δωμάτιο με πίνακες υψηλής τάσης, απαιτώντας ειδικούς χειρισμούς από την Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν προστατευτικό εξοπλισμό και αναπνευστικές μάσκες.

Λόγω του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού υψηλής τάσης, η χρήση νερού απαγορεύτηκε και εφαρμόστηκαν πυροσβεστήρες.

Στο εργοστάσιο μετέβη και κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσαν πυκνοί καπνοί που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή, σε μεγάλο εργοστάσιο στο Αγρίνιο, στην Εθνική Οδό, κοντά στον Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, οι πυκνοί καπνοί παρουσιάστηκαν σε δωμάτιο όπου βρίσκονται πίνακες υψηλής τάσης, γεγονός που απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή και ειδικούς χειρισμούς από τους πυροσβέστες.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι φόρεσαν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, στολές και αναπνευστικές μάσκες, προκειμένου να επιχειρήσουν με ασφάλεια.

Λόγω της ύπαρξης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού υψηλής τάσης, δεν ήταν δυνατή η χρήση νερού στον συγκεκριμένο χώρο, εξαιτίας του κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ.

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