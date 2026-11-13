Aγρίνιο: 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Snapshot Ένας 27χρονος βρέθηκε αιμόφυρτος κοντά στην παιδική χαρά πίσω από την πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο.

Ο νεαρός τραυματίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και ειδοποίησε ο ίδιος το ΕΚΑΒ, αναφέροντας πτώση από δίκυκλο.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί διάσειση.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του τραυματισμού και εξετάζουν το ενδεχόμενο επεισοδίου. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή πίσω από την πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο, όταν ένας 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος κοντά στην παιδική χαρά.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, ο νεαρός βρέθηκε τραυματισμένος κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Ο παθών ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ζητώντας την άμεση συνδρομή ασθενοφόρου, κάνοντας λόγο για πτώση από δίκυκλο.

Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, παρέλαβαν τον 27χρονο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποστεί διάσειση.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 27χρονος βρίσκονται υπό διερεύνηση ενώ στο νοσοκομείο έσπευσαν και οι αστυνομικές αρχές που εξέτασαν και το ενδεχόμενο να προηγήθηκε επεισόδιο.

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