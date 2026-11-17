Snapshot Ο αρχιπυροσβέστης Ματθαίος Μάντζιος έχασε τη ζωή του το 2014 προσπαθώντας να σώσει μια εγκλωβισμένη γυναίκα σε πυρκαγιά, λόγω ασφυξίας από καπνούς και έλλειψη οξυγόνου.

Του απονεμήθηκε μεταθανάτια ο Πυροσβεστικός Σταυρός Γ' Τάξης για την αυτοθυσία του.

Η οικογένεια του Μάντζιου ξεκίνησε δικαστικό αγώνα για να αποδείξει πρόβλημα με τη μάσκα οξυγόνου που χρησιμοποιούσε, το οποίο επιβεβαιωνόταν από την τελευταία του συνομιλία με το τηλεφωνικό κέντρο.

Η τραγωδία ανέδειξε σοβαρές ελλείψεις στον εξοπλισμό, τον σχεδιασμό και την ασφάλεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς μέχρι σήμερα.

Η υπόθεση προκάλεσε αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Πυροσβεστικό Σώμα λόγω της μη τήρησης βασικών κανόνων ασφαλείας για τους πυροσβέστες. Snapshot powered by AI

Ένας νεαρός άνδρας 33 χρονών, ο πυροσβέστης Ματθαίος Μάντζιος, το 2014 έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος βυθίζοντας στο πένθος το Πυροσβεστικό σώμα.

Ο αρχιπυροσβέστης Ματθαίος Μάντζιος, έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να διασώσει τη γυναίκα, η οποία είχε εγκλωβιστεί σε σπίτι στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης και απεγκλωβισμού, ανέβηκε στον δεύτερο όροφο για να σώσει την εγκλωβισμένη γυναίκα, αλλά παγιδεύτηκαν και οι δύο λόγω του θερμικού φορτίου και της έλλειψης οξυγόνου. Του απονεμήθηκε μεταστάντως ο Πυροσβεστικός Σταυρός Γ' Τάξης για την αυτοθυσία του.

Με αφορμή όσα συνέβησαν με τους νεκρούς πυροσβέστες σε κτήριο στο Ζεφύρι οι θλιβερές μνήμες επανήλθαν. Η τραγωδία με τον Ματθαίο Μάντζιο ανέδειξε τότε σοβαρές ελλείψεις στον εξοπλισμό, τον σχεδιασμό και την ασφάλεια του Πυροσβεστικού Σώματος, με τα ερωτήματα εν πολλοίς να παραμένουν αναπάντητα μέχρι σήμερα.

Σε ανάρτησή της η αδελφή του, Βασιλική κοινοποίησε την περσινή αναφορά του Ανθ/γου Π.Σ. ε.α Γιώργου Παναγιωτακόπουλου:

Επίσης σε ανάρτησή της η αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού κυρία Εύη Δουκογλου θυμάται:

Το απόγευμα της 12 Σεπτεμβρίου 2014, κι ενώ βρισκόμουν στο σπίτι μου,αισθάνθηκα μια έντονη μυρωδιά καπνου και μέσα σε ελάχιστο χρόνο είδα το διπλανό σπίτι πνιγμένο στους καπνους. Ειδοποιήσαμε άμεσα την Πυροσβεστική ενώ ταυτόχρονα οι γείτονες προσπαθήσαμε να απεγκλωβίσουμε τους ενοικους.

Δεν ξέραμε πόσοι ήταν μέσα στα τρία διαμερίσματα όπου έμεναν δύο τετραμελείς οικογένειες με μικρά παιδιά και οι παππούδες της οικογενειας. Οταν έφτασε το πρώτο πυροσβεστικό όχημα τους πρότεινα να μπουν από την ταράτσα του δικού μου σπιτιού, αλλα προτίμησαν να μπουνε από το κλιμακοστάσιο του φλεγόμενου σπιτιού. Η φλόγα δεν ήταν αποτρεπτική ώστε να εισέλθουν,αλλά οι καπνοί από το κατάστημα υδραυλικών που ήταν στο ισόγειο της οικοδομής και από τα εύφλεκτα υλικά που καίγονταν ήταν αποπνικτική. Ήδη είχε απεγκλωβιστεί η γιαγιά, με έντονη δυσκολία στην αναπνοή και έφυγε επειγόντως για νοσοκομείο.

Διαπιστώθηκε στην πορεία,ότι δεν είχε κατέβει η 40χρονη μητέρα. Από το πρώτο πυροσβεστικό όχημα που έφθασε, ο Αρχιπυροσβέστης Μάντζιος Ματθαίος στην προσπάθειά του να διασώσει μια νέα γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών η οποία είχε εγκλωβιστεί στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου,δεν κατέβηκε με τον συνάδελφο του, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν αδύνατον να παραμείνει λόγω του ασφυκτικού περιβάλλοντος.

Παρεμεινε στον χώρο προσπαθώντας να την εντοπίσει μέσα στους καπνούς για να την διασώσει. Μέσα σε εκείνο τον πανικό κάποια στιγμή ο Αρχιπυροσβέστης βγήκε στο μπαλκόνι μπροστά στα μάτια όλων μας προσπαθώντας απεγνωσμένα να βγάλει την μάσκα οξυγόνου. Κι εκεί μπροστά στα μάτια όλων μας κατέρρευσε.Το όχημα της πυροσβεστικής με την σκάλα απεγκλωβισμού κατέφθασε αρκετά καθυστερημένα, όταν πια ο πυροσβέστης πρέπει να ήταν ήδη νεκρός, όπως τελικά νεκρή ήταν και η 40χρονη μητέρα. Δύο νεκροί μέσα σε αστικό ιστό, στο Παλαιό Φάληρο,χωρίς να έχει εξελιχθεί μια ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά,μόνο εξ αιτίας της ολιγωρίας,του κακού σχεδιασμού και του ελαττωματικού εξοπλισμού του πυροσβεστικού σώματος.

Ενας πυροσβέστης νεκρός όχι από την φωτιά αλλά από εισπνοή καπνού. Αφορμή για να θυμηθώ αυτή την τραγική ιστορία, στάθηκε ο πρόσφατος άδικος χαμός των δύο πυροσβεστών.Η οικογένεια του 33χρονου Μάνθου,ξεκίνησε ένα μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα.

Ενας αγώνας μιας αξιοπρεπούς οικογένειας,που διαλύθηκε μετά την απώλεια του παιδιού τους, να αποδείξουν ότι η μάσκα οξυγόνου ειχε πρόβλημα,πράγμα που αποδεικνυόταν από την τελευταια συνομιλία του Μάνθου με το τηλεφωνικό κέντρο.«Δεν έχω οξυγόνο, δεν μπορώ να αναπνεύσω». Πέρασαν 12 χρόνια για να θρηνήσουμε ξανά δύο παλικάρια γιατί οι τεχνικές προδιαγραφές για τις φιάλες οξυγόνου που έχουν οι πυροσβέστες, ακόμη προφανως δεν τηρούν τους όρους.

Ο Μάνθος δεν είχε υπηρεσία εκείνο το βράδυ.Αντικαθιστούσε συνάδελφο του που επρόκειτο να παντρευτεί.Ο Μάνθος θα παντρευόταν εκείνο το καλοκαίρι, αλλά δεν πρόλαβε,γιατί το κράτος τον άφησε χωρίς… οξυγόνο.

Mantziou Vassiliki σκέφτομαι εσένα και την οικογένεια σου, πώς θα νοιωθετε όταν η τεράστια προσπάθεια σας να μην θρηνήσει το σώμα άλλους νεκρούς από τον ίδιο λόγο,εξ αιτίας της ανεπάρκειας του κρατικού μηχανισμού, όχι μόνο δεν δικαιώθηκε, αλλά αναλωθήκατε σε έναν τεράστιο και απίστευτα ψυχοφθόρο αγώνα για να αθωωθούν τελικά όλοι οι εμπλεκόμενοι και φυσικά η ίδια η ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος.

Αυτό που δήλωσα στην κατάθεση μου,πέρα από τα πραγματικά περιστατικά, ήταν μόνο το ότι πλέον έχασα την εμπιστοσύνη μου ως πολίτης σε ένα σώμα που δεν παρέχει τους στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας στους ανθρώπους του, αυτούς που τελικά καλούνται να προστατεύσουν τους πολίτες μόνο με το φιλότιμο και την αυτοθυσία τους.

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