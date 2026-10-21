Εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Λιόλιου, 2 διαιτητών και 3 μελών του ΔΣ της ΕΟΚ

Snapshot Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος έξι προσώπων από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος.

Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για δωροδοκία και δωροληψία σε υπόθεση χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ πρώτης κατηγορίας και άλλων κατηγοριών.

Η έρευνα καλύπτει περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και βασίζεται σε μηνύματα, καταθέσεις και καταγγελίες που τέθηκαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

Στα πλαίσια των ερευνών βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά στην κατοχή των εμπλεκομένων, που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή και οι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις. Snapshot powered by AI

Έξι πρόσωπα από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ βρίσκονται στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης, καθώς ο αθλητικός εισαγγελέας εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες περί στημένων αγώνων.

Μεταξύ των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, τρεις διαιτητές, ένας αρχιδιαιτητής που κατέχει και θέση ειδικού συμβούλου διαιτησίας, καθώς και επιχειρηματίας, πρώην αθλητής.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία, στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι η υπόθεση αφορά φερόμενη χειραγώγηση αγώνων της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ, αλλά και άλλων κατηγοριών, σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας. Στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνονται μηνύματα μεταξύ παραγόντων, καθώς και καταθέσεις και καταγγελίες που τέθηκαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών φέρεται να εντοπίστηκαν στην κατοχή εμπλεκομένων μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώ οι κατηγορούμενοι αναμένεται να κληθούν αύριο να δώσουν εξηγήσεις ενώπιόν του.

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