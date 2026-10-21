Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Λιόλιο: «Περιμένω να καταδικάσουν αυτά που βγήκαν»

Η αιχμηρή ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ

Μίλτος Τσεκούρας

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Λιόλιο: «Περιμένω να καταδικάσουν αυτά που βγήκαν»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ζήτησε δημόσια να καταδικαστούν οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον του στον χώρο του μπάσκετ.
  • Υπογράμμισε ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ καταδίκη ή επίσημη κατηγορία από τις αρχές εναντίον του.
  • Αναφέρθηκε στην αμφισβήτηση των επιτυχιών και των πρωταθλημάτων του, που αποδίδονται σε λασπολογίες.
  • Έκανε μια ειρωνική αναφορά σχετικά με τις τράπεζες και τα «λαστιχάκια», εκφράζοντας απορία για την προέλευση των χρημάτων.
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Με ανάρτηση στο instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τις καταιγιστικές εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ με τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Βαγγέλη Λιόλιου και μελών του ΔΣ της ΕΟΚ.

Αναλυτικά ανέφερε: «Περιμένω να δω την τοποθέτηση των ανθρώπων που τόσα χρόνια, χωρίς να έχει καταδικαστεί ποτέ κανένας, χωρίς να έχει κατηγορηθεί ποτέ κανένας από τις αρχές, να λασπολογούν, να μειώνουν τις νίκες μας, τα πρωταθλήματά μας, να φεύγουν μέσω αγώνων και πρωταθλημάτων, με τι τρόπο θα καταδικάσουν αυτά που βγήκαν και βγαίνουν ακόμα. Και κάτι άσχετο, τις τράπεζες τα γύρω-γύρω τα βγάζετε και βάζετε λαστιχάκια; Ή αποδεικνύονται και από πού προερχόντουσαν; Απορία ενός ζαλισμένου Αθηναίου».

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